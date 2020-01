Od té doby se zámek na první pohled příliš nezměnil. Premiér ale minulý týden prohlásil, že chce pomoct, aby se jeho stav zlepšil. „Viděl jsem skvělý projekt přístavu a hrozný zámek. Říkal jsem starostovi, že se musíme společně podívat na investora,“ řekl ministerský předseda.

Nemůže si na sebe nikdy vydělat

Uvedl, že nějakým způsobem v rámci zákonných možností se zámkem pomůže. „Měli bychom ho zrekonstruovat,“ nastínil Babiš s tím, že je ale jasné, že si zámek na sebe nemůže nikdy vydělat.

Zájem potěšil veselského starostu Petra Koláře. „Vnímáme to jako on. Daří-li se investovat do rozvoje Baťova kanálu desítky milionů korun, tak je obrovská škoda, že mezi kanálem a řekou Moravou zůstává klíčová budova města, tedy zámek, ve stavu, v jakém je,“ vyjádřil se Kolář.



Je proto rád, že premiér nabídl pomoc. „Když něčemu pomůže, tak budeme vděční a budeme doufat, že se to nějak pohne,“ sdělil starosta s tím, že předsedovi vlády bude směřovat dopis s vysvětlením aktuální situace.

Morální změny na radnici

Jenže možný posun ke kompletní rekonstrukci památky brzdí napjaté vztahy mezi vedením radnice a majiteli zámku. Ty se ještě vyhrotily kvartetem soudních sporů, z nichž většinu vyhrála radnice. Týkaly se nájemného za okolní městské objekty. „Dokud nedojde k zásadním morálním změnám na radnici, tak odmítáme komunikaci s městem,“ řekl ve středu Deníku za vlastníky zámku společnost Wessels Ľudovít Hamaš.



Dohodu mezi městem a majiteli vidí jako asi jedinou cestu k rekonstrukci zámku i památkář Jaromír Míčka. „Z památkového zákona vyplývá, že státní správa má jen možnost, v tomto případě městský úřad Veselí nad Moravou, nařizovat nutnou údržbu,“ přiblížil možnosti státu Míčka.

Připomněl, že to i úřad loni na podzim udělal. „Musím říct, že společnost Wessels reagovala okamžitě. A neprodleně opravili střechy, svody a zabránili tomu, aby okny dovnitř pršelo,“ popsal výsledky kontroly z minulého týdne památkář.



Připomněl, že vlastníci mají už léta zpracovaný z památkového hlediska kvalitní projekt, který je ale u ledu. Počítá s úpravou zámku na čtyřhvězdičkový hotel. „Fasády sice vypadají, jak vypadají, ale vnitřní stav je podle odborníků dobrý. Zámek je v podstatě připravený na rekonstrukci,“ popsal Hamaš.

Lidé jsou skeptičtí

Řada lidí z Veselí i okolí je ale skeptická jak obnově zámku, tak ke snahám premiéra. „Ve Veselí nad Moravou jsem bydlela pětadvacet let, do roku 1990. Už tenkrát byl zámek zchátralý, ale dalo se s tím ještě něco dělat. Nyní už pochybuji,“ svěřila se Marta Michalková.

O historii veselského zámku

* Na jeho místě u řeky Moravy stál původně hrad. Kolem poloviny 13. století ho nechal postavit břeclavský komorník Sudomír z rodu Tvrdišovců. Řadí se k nejstarším na Moravě.



* V roce 1526 jej koupil Hynek Bilík z Kornic, který započal s přestavbou hradu v renesanční zámek.



* Do současné pozdně klasicistní podoby jej nechal přestavět v letech 1834 – 1840 hrabě František Kajetán Chorinský.