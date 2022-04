„Mělo by se jednat o organizaci s profesionálním managementem. V ní by měly být instituce, které se nadále zapojí i finančně,“ poznamenal místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček.

V září letošního roku město vypíše mezinárodní studentskou soutěž na studii k vybudování veškeré infrastruktury související s obnovou můstků. „Předpokládaná je účast studentů architektury, urbanismu a přidružených oborů. Výsledky studie by měly být známé do konce školního roku 2022/23,“ doplnila mluvčí harrachovské radnice Hana Veselá.

Areál skokanských můstků po letech chátrání funguje díky úsilí dobrovolníků z obnoveného Lyžařského a turistického Bucharova klubu. Ten vypsal před více než třemi lety veřejnou sbírku, která pomáhá s nejnutnějšími opravami menších můstků K40, K70 a K90. „Jsou ale na hraně provozu a jejich stav je opravdu žalostný,“ popsal stav menších můstků zakladatel Bucharova klubu Josef Slavík. Podle poslední zprávy statika mají před sebou životnost cirka dvě sezóny. Pak by mohlo skákání na lyžích v Česku v podstatě skončit. Už teď je zavřený K120 a ten největší, chlouba areálu, mamutí K-185.

Areál proto potřebuje stamilionové dotace, jejichž získání však ještě v loňském roce neumožňovaly složité majetkové poměry. Pozemky pod můstky totiž vlastnil prostřednictvím Úřadu pro pro zastupování státu ve věcech majetkových stát. Úřad nechtěl pozemky dlouhodobě pronajmout ani převést třeba na Svaz lyžařů ČR. To se ale letos změnilo. Do hry totiž vstoupila Národní sportovní agentura (NSA). Ta získala pozemky pod můstky na Čertově hoře v prvním kvartálu letošního roku. Nic tak nebrání tomu, aby se do celého areálu zainvestovalo tak, aby mohl sloužit ke svému účelu, mimo jiné přípravě českých lyžařů na světové akce.

Ve střednědobém horizontu je cílem zde vybudovat Národní sportovní centrum. „Časový horizont bohužel v tuto chvíli nedokážu upřesnit, protože vše bude záviset na vyjednávání s vládou, respektive Ministerstvem financí, ohledně uvolnění finančních prostředků,“ vysvětlil mluvčí NSA Jakub Večerka.

Harrachov v současné době intenzivně jedná se správou Krkonošského národního parku o rozsáhlé směně pozemků v okolí můstků tak, aby tu mohla vzniknout odpovídající infrastruktura. A připravuje spolupráci. „Obnova můstků a návrat mezinárodních soutěží do Harrachova je nad finanční možnosti města. Je proto nutná spolupráce Harrachova, Libereckého kraje a NSA, které by společně měly nadále jednat s Vládou ČR,“ sdělil Vašíček.

Harrachov chce zároveň dojednat vznik správní organizace. Město by do ní mohlo vstoupit s pozemky a kapitálem cca 50 milionů korun, který bude představovat asi 10procentní podíl v areálu skokanských můstků. Dalšími členy správní organizace by měly být Svaz lyžařů, Liberecký kraj a Bucharův klub.Město Harrachov jako už nyní podpoří úpravu běžeckých tratí. Zaplatí všechny předem schválené spoluúčasti na dotace poskytnuté Bucharovu klubu, zafinancuje úpravu můstků rolbou. Provozním věcem by se pak měl věnovat Liberecký kraj a Svaz lyžařů, tedy instituce, které mohou vykonávat i kontrolní činnost.

„S městem Harrachov, krajem, NSA a Bucharovým klubem spolupracujeme dlouhodobě. Máme jednoznačný společný cíl, kterým je obnova harrachovského areálu a návrat české talentované mládeže i mezinárodní elity na tamní skokanské můstky. O iniciativě založení správní organizace zatím nemáme bližší informace, nicméně hodláme nadále aktivně spolupracovat,“ sdělil prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský.