Irpyň, která je v podstatě předměstím Kyjeva, má za sebou masivní ostřelování a těžké boje v březnu 2022. Jsou zde válkou poškozené dvě třetiny všech budov. Ukrajinská armáda musela zničit most přes řeku Irpyň, aby zastavila postup ruského agresora. Monika Dudová se na Ukrajinu vrátila po půl roce. Má řadu kontaktů a přátel v různých částech Ukrajiny. Kromě Irpyně navštívila také další místa, která se stala symbolem válečných hrůz, jako Buča a Boroďanka.

Pach, spáleniny a slzy

„Dnes se zabíjí, mučí nevinní lidé a hromadně se ničí vše kolem. Umírají děti. Je pro nás těžko pochopitelné, že to co vidíme je skutečnost 21.století. Zničené domy, příroda, kulturní památky, infrastruktura, noci po tmě bez elektřiny a mrtví lidé. I nyní jde stále cítit zápach všeho spáleného. Ukrajinci se snaží vše rychle opravovat, to jde vidět na každém kroku, rodiny, které mohou, se vracejí a děti si hrají mezi vybombardovanými domy,“ napsala Monika Dudová ke své fotoreportáži z cesty na Ukrajinu.

Monika Dudová a Marcel Bala na Ukrajině navštívili Irpiň a BučuZdroj: se souhlasem Moniky Dudové

Monika Dudová navštívila také místo masového hrobu v Buči, kde byly pohromadě zahrnuty hlínou ženy, děti i muži. Až po osvobození ukrajinskou armádou byli zavraždění exhumováni, aby je rodiny se vší úctou důstojně pohřbily. Dudová navštívila hřbitov, kde odpočívají civilní oběti války, i místa, kde se odehrávalo mučení a popravy.

„Za zvuku vzdálené střelby ze samopalu a opakovanou dělostřeleckou palbou Irpiň se slzami v očích opouštíme,“ komentovala Dudová 30. října 2022 svou misi, při které s kolegou Marcelem Balou v Irpini předali místní charitě humanitární pomoc v podobě sedmi nemocničních lůžek s ortopedickými matracemi, pračky, hasičské přístroje, potraviny, hygienické a drogistické potřeby, zdravotnický materiál i zimní oblečení a tři pytle teplých ponožek.

„S pracovníky charity jsme projeli celé město. Ukázali nám vše, co považovali za nutné, abychom viděli. Například masový hrob, hřbitov, kde jsou pochovány tisíce obětí invaze, mezi nimiž je hodně mladých lidí a dětí, i vybombardované budovy. Vzali nás do třetí linie, kde jsme měli možnost navštívit nemocnici, v níž se starají o staré ženy a muže hlavně z Charkova nebo Buči, kteří nemají kde bydlet. Hodně z nich prošlo mučením. Některé ženy i znásilněním. Mnohým musely být amputovány nohy či ruce. Právě do této nemocnice směřovala naše pomoc,“ uvedla ředitelka Charity Krnov a místostarostka města Monika Dudová. Charita Krnov bude podle ní pomáhat partnerům na Ukrajině i nadále.