/VIDEO/ Nebezpečnou tramvajovou zastávkou v ulici 28. října v ostravských Mariánských Horách a Hulvákách se zabývají cestující, politici a úředníci i dopravní podnik. V čem spočívá její problém a čeká ji modernizace?

Dopravní terminál Hulváky. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Hulváky jsou nejznámější a nejfrekventovanější tramvajová zastávka v Ostravě, kde cestující vystupují přímo do vozovky před projíždějící automobily. Proto ji Deník v minulosti zařadil do seriálu o nejhorších zastávkách ve městě a i proto je častým tématem do diskuse v dopravním podniku i na ostravském magistrátu.