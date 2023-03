V období okolo Vánoc tak začaly bývalé nájemnici krušné chvíle. Rozhodnutí města považuje za nepochopitelné. Její sociální situace se nijak nezměnila, příjmy dokládala včas a městu nic nedlužila. „Chtěla jsem vědět proč, ale nic mi neřekli. Příjmy jsem nepřekročila a žádné nedoplatky neměla. Nechápu, proč nám to město neoznámilo aspoň v nějaké rozumné době předem. Nikomu bych nepřála bezesné noci, které jsem v souvislosti s hledáním nového bytu a stěhováním v takovém období prožívala,“ svěřila se Wagenknechtová Deníku.

Stejnou zkušenost má i její sousedka Hana Svobodová. Ani ta si totiž v mezičase finančně nepolepšila, přesto i v jejím případě se město rozhodlo nájemní smlouvu ukončit. „Moje příjmy se nezvýšily, ba naopak, protože jsem ukončila své podnikání a měnila práci. Dokonce mi řekli, že i když všechno splňuji, rozhodli se mi smlouvu neprodloužit. Když jsem chtěla vědět proč, odmítali se o tom se mnou bavit,“ popsala žena.

Město nemá povinnost smlouvu prodloužit, říká advokát

Podle advokáta Ondřeje Omelky z brněnské advokátní kanceláře město svým postupem zákon neporušilo. Pronajímatel totiž nemá povinnost smlouvu prodloužit, dopředu něco oznamovat nebo své rozhodnutí zdůvodňovat. Nájemník si to navíc nemůže nárokovat ani tehdy, pakliže mu kontrakt město v minulosti prodloužilo.

„Pokud měly smlouvu na dobu určitou, jejím uplynutím nájemní vztah zaniká. Záleží potom čistě na vůli pronajímatele, jestli s nájemníkem novou smlouvu uzavře. Termín ukončení je uvedený ve smlouvě. Pokud končí 30. listopadu, musí jej nájemník předat v ten den,“ vysvětlil advokát. Jako problematičtější pak spatřuje slib, že pokud ženy podmínky dané městem splní, město jim smlouvu prodlouží.

Pokud však něco takového není součástí smlouvy, není možné to právně vymáhat. Hustopečský radní Michal Vejpustek, který má sociální oblast na starosti, je přesvědčený, že postup města byl v pořádku nejen právně, ale i morálně. Radnice se podle něj k podobnému slibu nezavázala, obě nájemnice navíc podmínky opakovaně porušovaly. Pochybení neshledal ani kontrolní výbor.

„Prodloužení smlouvy je vždycky pouze možnost. U obou dam byly podmínky opakovaně porušovány nedovolenými přestavbami a stížnostmi na chování. Konkrétně jedna z nich byla opakovaně upozorňována, že v bytě nemůže budovat dělící stěny, protože to není v souladu s projektem a ve chvíli, kdy přijde kontrola, bude město vracet dotaci v řádu milionů. Proto jsme se rozhodli jim nájemní smlouvu neprodloužit,“ vysvětloval radní Vejpustek.

Zástupci Hustopečí měli navíc podezření, že příjmy obou žen jsou vyšší, než ve skutečnosti tvrdí. „Obě dámy byly na OSVČ a o svých příjmech lhaly. Zjistili jsme, že jejich příjmy jsou úplně někde jinde. Nezlobte se, ale jedna z dam jezdí v SUV za půl milionu a nosí značkové oblečení. Vy řešíte sociální byt. To má být záchranná síť. A nejsou určené jenom pro matky s dětmi, cílových skupin je celkem patnáct. Aktuálně máme celý dům plně obsazený, a to případy, které jsou mnohem závažnější, než u obou žen, s mnohem menšími příjmy,“ reagoval Vejpustek.

Vystěhované ženy ale také tvrdí, že byty musely opustit pod nátlakem. Město jim podle jejich tvrzení hrozilo do týdne soudním vystěhováním a následným hrazením nákladů. Takové výhrůžky už by podle právníka Omelky byly za hranou. „Bez pravomocného rozsudku je nikdo nevystěhuje. Město by nejdříve muselo podat žalobu na vyklizení a celé soudní jednání může být záležitost i jednoho roku,“ sdělil.

Radní Vejpustek verzi bývalých nájemnic odmítl. Podle něj naopak ačkoli oficiálně měly ženy byt předat 30. listopadu, město jim dalo čas do doby, než si najdou bydlení nové. Nabídlo také náhradní bydlení.

„Oficiálně jsme chtěli, aby nám byty předali co nejdříve. Takto jsme jim to museli předložit, protože nás k tomu nutí zákon. Platila ale tichá džentlmenská dohoda, že se mohou odstěhovat, až si seženou nové bydlení s tím, že jim dáme čas klidně do nového roku nebo možná i do konce ledna. Obě ženy si přitom našly bydlení velmi záhy. Do té doby jsme jim i nabízeli náhradní bydlení v jiných prostorách, které nejsou tak honosné, za které se nám vysmály,“ dodal Vejpustek.