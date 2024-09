Co obnáší cesta do vesmíru a jak se na ni připravit? To ukazuje nové čtrnáctiminutové video Hvězdárny a planetária Brno s názvem Kosmix. Krátkým vzdělávacím snímkem pro děti navíc provází český astronaut Aleš Svoboda.

Z roztočené centrifugy naskočit rovnou do startující kosmické rakety. Kam diváky vynese? Přeci na Mezinárodní kosmickou stanici ISS. „Čtrnáctiminutový animovaný snímek namluvil Aleš Svoboda, rezervní astronaut Evropské kosmické agentury. Mimochodem zhruba tak dlouho trvá cesta kosmickou raketou na oběžnou dráhu Země,“ vysvětlil ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.

| Video: Youtube

Spaní ve vesmíru, vaření kosmického jídla nebo návod, jak používat vesmírný záchod. Video zároveň ukáže, jak se v kosmu správně umýt. Chybět nebude ani velké finále, tedy nervy drásající návrat na Zemi v rozpálené kabině kosmické lodi. „Jedná se o animovaný pořad o české cestě do vesmíru, respektive o tom, jak by česká cesta do kosmu mohla vypadat. Je to o tom, jak se chovají kosmonauti. To znamená, jak se dostat na oběžnou dráhu, co se tam děje, jak žijí a podobně,“ doplnil Dušek.

Svou stopu ve vesmíru budou moct lidé zanechat prostřednictvím vzkazů, které se na oběžnou dráhu Země vydají v létě roku 2026. Stane se tak díky družici BRNOsat. Sběr vzkazů začne na speciálním stanovišti, které zpestří Festival vědy a techniky na brněnském výstavišti už závěrem tohoto týdne od pátku do neděle.