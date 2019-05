Druháci z SPŠ Kratochvílova jsou jedni z prvních, kteří mají možnost vyzkoušet ostravskou variantu Laserové hry (Laser Game) z Katedry telekomunikační techniky spadající pod Fakultu elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.

„Jenom místo laserového paprsku je tam infračervený jako v ovládání televizí. A nejde vidět, abychom si s ním zbytečně nesvítili do očí,“ popisují.

Každý účastník střílečky si obléká vestu s přezdívkou: Tranzistor, Uzemnění, Voltmetr, Cívka, Motor, Dioda, Ampérmetr, Rezistor, Kondenzátor, Baterie, Žárovka, Vypínač. „Schválně jsme vybírali pojmenování související s naším oborem,“ konstatuje věděcko-výzkumný pracovník Tomis. Ten je autorem herní sestavy, kterou po asi půlroční práci dokončuje před několika týdny.

Střelci používají „pušky“ z vodovodních trubek, které mají dosah i padesát metrů. „Když se jim při hře pokazí, není žádný problém je opravit. Na rozdíl od komerčních sad pro laserové hry, kde mohou servisní práce vyjít do tisícovek,“ podotýká Tomis. Ojedinělé jsou i odezvy na vestách z karimatek – vibrace znamenají zásah. Pocítí-li je účastník třikrát po sobě, přiřazuje se k padlým.

„Všechno je to o komunikaci!“ vysvětluje Tomis s tím, že vybavení pro bojovku náležitě demonstruje znalosti (ovšem zdaleka nikoliv všechny) vyučované na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Samozřejmostí je přenos mezi vestami a notebookem – kde se dá nakonfigurovat spousta herních variant – přes Wi-Fi. A brzy přibudou rovněž webkamery a propojení na sociální sítě.

Premiéra příští čtvrtek!

Festival bezpečnosti 2019 je akcí, na níž se ve čtvrtek 30. května odbude premiéra Laser Game. Martin Tomis ji představí přímo v kampusu VŠB-TUO v Porubě, jenž bude tento den od 9 až do 17 patřit přehlídce jak bezpečnostních složek, tak různých oborů s ní souvisejících. „Samozřejmě si v souvislosti s pojmem bezpečnost představíme především záchranáře, hasiče, armádu či policii. Ale ochranu systému musíme zajišťovat také ve stavebnictví, ekologii i chemicko-technologických procesech. Prolíná se téměř veškerou lidskou činností. Těšte se, že naše fakulty předvedou to nejlepší, co v dané sféře mohou nabídnout,“ uvádí rektor „báňské“ Václav Snášel.