Sezona v Muzeu Veteráni Litvínov je minulostí. Její hvězdou byl mezi řadou zajímavých automobilů americký vůz Chevrolet Corvette C3, který byl vyroben pouze v limitované sérii šesti vozů pro americkou NASA.

„Původním majitelem byl kosmonaut NASA, který se zúčastnil programu Apollo 11, jehož cílem byl let a přistání na Měsíci,“ řekl Deníku šéf muzea Tomáš Urban s tím, že než se auto dostalo do litvínovské expozice, změnilo majitele. „Původně bylo bílé. Kosmonautovi se to asi nelíbilo, tak ho nechal přestříkat na červeno. A než auto doputovalo k nám do Čech, nechal ho nový majitel zase přebarvit na bílo. Ale není to zrovna moc kvalitně, je to tak poamericku,“ dodal Urban.

Vůz byl vyroben v roce 1979 v továrně v St. Louis ve státě Missouri. Ve stejném roce byl u příležitosti desátého výročí prvního přistání na Měsíci v Houstonu slavnostně otevřen Tranquility Park, kam byla umístěna replika stopy, kterou na Měsíci zanechal Neil Armstrong, a společnost General Motors při té příležitosti v rámci propagace značky na americkém trhu předala NASA pro šestici kosmonautů z programu Apollo 11 do užívání šest kusů vozů Corvette C3.

V současnosti auto vlastní hokejista Adam Coubal z Lomu, který žije dlouhodobě ve Spojených státech. Ten jej zapůjčil do expozice Veteráni Litvínov.

O legendy je zájem

Uplynulou sezonu v muzeu hodnotí Tomáš Urban jako velice úspěšnou. „Chodilo hodně lidí, což nás samozřejmě moc těší. O naše vozidla veterány je zájem. Návštěvnost byla mnohem lepší oproti loňsku. Asi také proto, že jsme si pořídili malý zookoutek,“ řekl dále vedoucí muzea a stejnojmenného spolku s tím, že přibylo i několik nových exponátů. „Snažíme se expozici neustále měnit, aby to nebylo pořád stejné,“ doplnil.

Muzeum je každoročně pořadatelem červnového setkání majitelů historických aut a letos se mu podařil rekord. „Na sraz dorazilo 263 vozů všech značek, což byla paráda,“ zmínil Tomáš Urban, který už také vyhlíží novou muzejní sezonu. Ta podle něj nebude jednoduchá, protože muzeum sídlí na starém litvínovském nádraží, kde budou v příštím roce probíhat stavební práce na novém dopravním terminálu. Urban přesto očekává, že muzeum své brány otevře opět tradičně v dubnu. Zahájení se chce s několika kamarády zúčastnit i velký fanda a majitel několika amerických aut Kamil Fridrich z Litvínova. „Počítám, že se domluvíme a na slavnostní zahájení přijedeme muzeum s několika auty, podpořit,“ dodal Fridrich.