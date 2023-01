Nová mimořádná veterinární opatření v souvislosti s ptačí chřipkou začala platit například v Chlebovicích a Lískovci, místních částech Frýdku-Místku, a to platí s okamžitou platností. Úderem třetí hodiny odpoledne proto vyrazili ve čtvrtek 5. ledna dobrovolní hasiči v Lískovci ze zbrojnice s úkolem sečíst v této vesnické části Frýdku-Místku s přibližně čtyřmi stovkami domů veškeré opeřence.

Přikázal to magistrát po nařízení mimořádných opatření veterinární správou kvůli výskytu ptačí chřipky v regionu.

V Ostravě se objevila ptačí chřipka. Šlo o malochov slepic

Kur domácí (v sedmi kategoriích), kachny, husy, perličky, koroptve, krůty, bažanti, pštrosi (ve třech kategoriích), holubi, dravci či exoti (pávi, papoušci a podobně). Všechny je zobák po zobáku diktovali obyvatelé lískoveckým hasičům.

Ptačí chřipka (aviární influenza) je infekční onemocnění opeřenců virového původu. Postihuje jak volně žijící, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny, husy… Onemocnění se projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi i úhynem.

„Když nestihneme obejít všechny dneska, pokračujeme zítra odpoledne,“ podotkl velitel jednotky Jiří Peterek. Stejně postupovali dobrovolní hasiči také v Chlebovicích.

„V těchto lokalitách platí mimořádná veterinární opatření kvůli ptačí chřipce zjištěné v našem kraji ve dvou ohniscích – a to v Kunčicích pod Ondřejníkem a Ostravě-Bartovicích,“ komentovala sčítání Jana Musálková Jeckelová z frýdeckomísteckého magistrátu. Lískovec i Chlebovice byly podle ní zařazeny do „pásma dozoru“, kde je nezbytné sepsat do jednoho veškeré opeřence ve všech hospodářstvích a domech

„Radnice žádá o součinnost i poskytnutí nezbytných údajů – sídla a totožnosti chovatele, adresy místa chovu, kontakt i přesné určení druhů a počtů zvířat – do předtištěných formulářů,“ vyzvala mluvčí.

Epidemie v kraji: Jak to vypadá s léky? V Ostravě má chřipku každý dvacátý

Státní veterinární správa, jak upozornila, také nařídila v „pásmech dozoru“ umístit chované ptáky do uzavřených prostor, zamezit jim kontakt s volně žijícími zvířaty, zvýšit dozor a provádět dezinfekci.

Frýdek-Místek rovněž vyzýval obyvatele k opatrnosti a dodržování hygienických opatření v této mimořádné situaci a také apeloval na všímavost a neprodlené hlášení možných nálezů uhynulých zvířat. „V těchto případech volejte strážníky na číslo 156,“ dodala mluvčí města.