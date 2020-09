Hygienici z Kraje Vysočina zvládají současnou situaci se zaťatými zuby. Podle Jiřího Kose z krajské hygienické stanice je na celý Kraj Vysočina k dispozici osmdesát pracovníků včetně epidemiologů.

Odběrové místo na testování nákazy koronavirem v Jihlavě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„To je strašně málo,“ poznamenal Jiří Kos.Epidemiologové navíc v tomto zápřahu pracují už od března. „No udržitelné to bude jen do té doby, dokud se nám ti lidé nezblázní a nedají výpověď. Opravdu je to na hraně fyzických sil, ale zatím to dávají,“ řekl Kos.