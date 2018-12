Přinášíme několik úsměvných výjezdů hasičských jednotek z loňského roku nejen na Táborsku.

Zachráněný papoušek žako v náručí majitelky. | Foto: archiv HZS Týn nad Vltavou

Práce hasičů je velmi odborná, nebezpečná a také náročná. O tom není pochyb. Ať už se jedná o zásahy u jakýchkoliv nenadálých událostí, při dopravních nehodách, požárech či větrných kalamitách, tak dělají, co mohou a jak nejlépe umí. „Blíží se však silvestr, a proto se hodí vzpomenout si, že i hasiči řeší nejen dramatické či dokonce tragické situace,“ upozornila tisková mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. A vybrala tak mezi zásahy loňského roku ty kuriózní a úsměvné.



ZÁCHRANA „TONOUCÍHO“

V neděli 13. května krátce před 15. hodinou vyjížděli táborští profesionální hasiči společně s policií do obce Turovec k údajně topící se osobě. Na místě jednotka s policisty však odhalila, že se jedná o planý poplach. Člověk na rybníku Nový Kravín se věnoval pouze svému koníčku – kitesurfingu.



ODCHYT PAPOUŠKA

Ve čtvrtek 24. května ráno po 9. hodině vyjeli v Týně nad Vltavou do Šakařovy ulice místní profesionální hasiči k odchytu papouška žako. Na tísňovou linku obdrželi zprávu, že sedí na stromě a půjde odchytit přistavěním výškové techniky. Než však hasiči dorazili, papoušek změnil stanoviště a výšková technika se nedala použít. Zkusili tedy „nezbedného“ exota odchytit z nastavovacího žebříku. Ani tato varianta odchytu nebyla úspěšná a žako stále unikal. Hasiči nakonec použili vysokotlakého proudu. Díky němu vytvořili vodní mlhu a ptáka celého promočili. Ten pak sklouzl po větvích až na zem, kde ho zachytili podběrákem a předali šťastné majitelce.



LIŠKA V DOMĚ

Ve středu 13. června ráno krátce před 4. hodinou vyjížděla jednotka profesionálních hasičů z Blatné k technickému zásahu do rodinného domu v Sedlici. Zde se do dětského pokoje zaběhla liška. Obyvatelé domu ji raději zamkli a odešli. Hasičům se divoké zvíře podařilo odchytit a vypustit zpět do volné přírody.



KOČKA ZASAŽENÁ PROUDEM

Ve středu 25. července krátce po 19. hodině večerní vyjížděli profesionální hasiči z Týna nad Vltavou k údajnému požáru kapličky v obci Dříteň. Operační středisko k výjezdu přizvalo i místní dobrovolné hasiče. Na místě však požárníci odhalili, že se žádný požár nejedná. Do objektu pouze vlezla kočka, která dostala ránu proudem. Z malé šelmy se po zásahu elektrikou tak zakouřilo, že to vyvolalo dojem požáru.



OVCE PŘED POMOCÍ UTEKLA

V pondělí 17. prosince po půl jedenácté dopoledne byla vyslána jednotka profesionálních hasičů z táborské stanice k záchraně ovce z ostrůvku na řece Lužnici v Klokotech. Když hasiči dorazili na místo určení, ovce stála uprostřed řeky na ostrůvku. Než si však připravili člun k výjezdu na hladinu řeky, ovce se rozhodla přebrodit se na druhý břeh a utéci do lesa. Jednotka se tedy vrátila zpět s nepořízenou.