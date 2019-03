Likvidovat popadané stromy není jen tak. Jedním z posledních zásahů bylo v pondělí odstraňování vzrostlého jehličnanu ze střechy chaty nedaleko Dolního Třebonína. Velitel zásahu si na pomoc vyžádal jeřáb. „Nikomu se nic nestalo,“ konstatoval Pavel Rožboud, ředitel Hasičského záchranného sboru v Č. Krumlově. „Kdyby ale hasiče v té chvíli poslalo krajské operační středisko jinam, všeho by nechali a odjeli. Vrátili by se později.“ Na operačním středisku je, jak volání o pomoc vyhodnotí a stanoví priority.

Rozřezávaní stromů z laického pohledu působí jednoduše, ale to je jenom zdání. Profesionální i dobrovolní hasiči každoročně absolvují specializační kurz Obsluha motorových pil. Jsou v něm ale zahrnuty i další činnosti, třeba rozbrušování. Hasiči musí vědět, když se do stromu pustí, co to s ním udělá a co se může stát.

„Hasiči zasahují u stromů i v těžko přístupných místech,“ přiblížil Pavel Rožboud. „Musí si poradit s kmeny v nebezpečných pozicích i se stromy ve výškách, kdy využívají výškovou techniku a seřezávají strom po částech.“ Pily používají různé, nejvíce klasické motorové, ale třeba i jednoruční motorové. Kusy stromů pak odhazují na bezpečné místo nebo je snášejí dolů. „Ani řezání stromů na silnicích není legrace,“ podotkl Pavel Rožboud. „Ve větru nesmí hasiči zapomínat na to, že můžou padat další stromy. Musí pamatovat na svou bezpečnost. Proto vždy někdo hlídá okolí, aby zavčasu upozornil, že něco hrozí.“ Když je situace v místě příliš nebezpečná, a to nejenom kvůli větru, ale třeba i těžkému, mokrému sněhu, lokalitu nebo úsek uzavřou a platí tam zákaz vstupu i pro hasiče. Pokud se tam však nachází někdo v ohrožení života, hasiči mu jdou na pomoc. Jako preventivní bariéra a ochrana proti pádu stromů slouží někdy i hasičská technika.

„Na techniku nám spadl strom loni,“ poznamenal Pavel Rožboud. „Nikomu se nic nestalo. Zkrátka, hasiči se nesmí nikam bezhlavě vrhat a musí eliminovat nebezpečí.“ Další kapitolou jsou například létající utržené střechy a jiné předměty nebo stromy spadlé na elektrické dráty.

Distribuční společnost E.ON odvolala v úterý kalamitní stav v jižních Čechách. Stále ještě ale evidovala 100 odběrných míst bez elektřiny, a to v řídce obydlených lokalitách kraje.