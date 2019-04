/FOTOGALERIE/ V únoru a březnu využili žáci Základní školy Jiráskova nabídku ze Střední zdravotnické školy v Benešově, aby se zúčastnili jejich projektu „I ty můžeš zachránit lidský život“. Akce byla určená pro žáky osmých a devátých tříd. A tak jednoho dne místo výuky podle rozvrhu na vyučování se střídaly jednotlivé třídy v návštěvě zdravotnické školy. Mezi nimi byla i třída 9. B s třídní učitelkou Evou Hasmanovou.

"Projekt o první pomoci měl žáky naučit, jak se správně zachovat v krizové situaci a tím zachránit lidský život. Program byl rozdělen na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsme se dověděli podrobnosti o nejčastějších úrazech. O zlomeninách, poraněních kloubů, popáleninách, dále co třeba zajistit při úpalu a úžehu, a také co je to kardiopulmonální resuscitace. Při výkladu se žáci mohli ptát na vše, co je zajímalo, odpovídali i na otázky přednášejících. Poté přišla praktická část," vyjmenovala Eva Hasmanová, co všechno zažili.