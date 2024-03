VIDEO: Poštorná se bavila koštem vín, nalévači krásně zestárli. A co šampioni?

Symboliku Břeclavi jako města medvědího česneku se rozhodli využít pořadatelé prvního ročníku akce nazvané Medvěd na česneku. K přehlídce, a především ochutnávce, pokrmů připravených právě z medvědího česneku se sešli v sobotu odpoledne do baru Pubblikum na Kovárně v areálu veslařského klubu.

„Rádi bychom z toho udělali tradici. Koštů vín i gulášfestů je tady spousta. My jsme si ale říkali, že by nebylo špatné podpořit naši regionální senzační surovinu, která je každým rokem čím dál víc populárnější,“ zdůvodnil jeden z pořadatelů Vít Jonáš.

Kreativita soutěžících neznala mezí. Nejen v kombinaci chutí, ale taky názvů. Ochutnat mohli Šoštův sýr strýca Pupíka, Past na vegany, roládu Brtník, Medvědí uši, Iďa z lesa, Medvědí šneky, Medvědí koule, Kyš, Belgický medvěd, ale třeba i pokrm nazvaný Fokáča pana medvěda.

„Soutěžícím jsme dali volnou ruku v tom, co můžou připravit. Naším přáním pak bylo, aby si svůj pokrm každý originálně pojmenoval. Máme tady různé pomazánky, polévky, rolády či masové kuličky,“ představil Jonáš.

Opravdovou senzací pak bylo třeba i pivo s medvědím česnekem. „Dělal ho jeden známý, který si doma pivo sám vaří. Sice říkal, že se mu nezdá nic moc, ale podle mě za ochutnání určitě stojí. S něčím takovým se člověk jen málokdy potká,“ usmíval se pořadatel.

Uspořádat akci k oslavě medvědího česneku napadlo Šimona Mišurce. „Bydlím hned u polikliniky, takže si samozřejmě na česnek chodím taky. Mám to přece jen kousek. Tak dlouho jsem sledoval, kolik lidí chodí s taškami plnými česneku, až jsem si říkal, že je škoda z toho neudělat nějakou komunitní společenskou akci,“ zavzpomínal Mišurec.

Na akci, jejímž cílem je kromě zábavy také využít potenciál a specifikum Břeclavi, se sešlo na patnáct vzorků pokrmů. „Věříme, že se budeme příští ročníky rozrůstat. Jsem překvapený, kolik lidí je ochotných ukázat nám svůj pokrm. Bál jsem se, že se nic nesejde. Je to super,“ pochvaloval si Mišurec.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Ochutnat dobroty z intenzivně vonící byliny do areálu veslařského klubu přišel také Roman Florus s rodinou. „Myslím, že je to skvělý nápad. Medvědí česnek je jako surovina moc fajn věc. I my si na něj do lesa chodíme, naposled jsme třeba vařili polévku. Připravujeme si ale i pesto, to je taková chutná klasika,“ zmínil muž.

Na pokrmech z medvědího česneku si pochutnávaly i jeho dcery. „Zatím u nich vyhrávají Medvědí uši, tedy taková variace na bramborák. Holkám říkáme, že je to takový skoro špenát. Ten vlastně z medvědího česneku doma vaříváme také. A je skvělý,“ podělil se o svůj tip Florus.

Trošku ho mrzelo, že se akce nekonala venku. „Vevnitř je málo místa, sešlo se poměrně dost lidí. Ale zase chápu, že je počasí jako na houpačce a na delší postávání venku to ještě není,“ zhodnotil.