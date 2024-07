„V divadelním sále za výčepem hrával svoje představení spolek Josefa Kajetána Tyla. Na omítce uvnitř je kresba písničkáře Karla Kryla . Je to hostinec s velkou obrozeneckou tradicí. Majitelkou domu je paní Černá, která bydlí v Praze. Prosím zastupitele, aby dům koupili a s pomocí dotace i opravili. Myslím, že je v zájmu Litomyšle vlastnit tuto nemovitost, která má zásadní význam pro společenský a kulturní život,“ obrátil se na radnici Tomáš Langr.

Už delší dobu je však hostinec i se sousedním domem na prodej. Lidé z města mají obavy, kdo „jejich“ hospodu koupí a co tam vznikne. I proto apelovali na radnici, aby město budovu koupilo a opravilo.

Když před 29 lety zavítal do Litomyšle španělský král Juan Carlos I. s manželkou, neplánovaně si dali v Hostinci U Černého orla tureckou kávu a točené pivo. Černý orel patří mezi nejstarší hospůdky ve městě a právě tady vznikl v 19. století i první divadelní sál v Litomyšli.

Majitel však požaduje za oba domy částku přesahující dvacet milionů a nákladná bude i samotná rekonstrukce. „Cena nemovitosti je aktuálně 21,4 milionu korun. Jedná se o prodej nemovitostí čp. 177 a 178 v ulici Boženy Němcové,“ potvrdila realitní makléřka Monika Kindlová.

Radnice: Na hostinec nejsou peníze

Vedení Litomyšle má jasno, na hostinec nejsou peníze.

„Potřebujeme opravit spoustu nemovitostí v městském vlastnictví. Nutná je oprava krovů a střechy na Smetanově domě, a to nepočká a dotace neexistuje. Potřebujeme také opravit knihovnu, teče nám i střechou do budovy městského úřadu a nejdůležitější investice, která nás čeká a zastupitelstvo se na tomto jednomyslně shodne, je stavba nového domova pro seniory za odhadovaných 300 milionů,“ vysvětlil starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

close info Zdroj: Monika Kindlová zoom_in

Otevírá se tak šance pro nějakého soukromníka či podnikatele. „Několik si jich nemovitost prohlédlo a v jednom případě to investor dotáhl až do studie možného využití na ubytování. Dokonce po mé intervenci by zanechali i sál, neboť jsem jim opakovaně vysvětloval historickou důležitost tohoto místa pro kulturní paměť města. Nicméně kompletní rekonstrukce jim na základě studie vyšla na 100 milionů, proto od záměru ustoupili,“ doplnil Brýdl.

Nyní je hostinec společně se sousedním domem znovu na prodej a zájemci se ozývají. „Aktuálně probíhají prohlídky a jednání se zájemci. Uvidíme, jak dopadnou, jedno jednání lze označit za vážné. Nemovitost čp. 177 patří lidem z Prahy, dům čp. 178 je ve spoluvlastnictví stejného majitele jako čp. 177 a vlastníka z Litomyšle, který aktuálně v nemovitosti bydlí spolu s rodinou, ale stěhují se do rodinného domu,“ sdělila Kindlová.