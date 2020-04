Nepomohlo přesvědčování vlády o nutné pomoci, varování ani prosby. Lázeňství se ocitlo na kolenou, z níž vede jenom jedna cesta. Propuštění a zavírání.

Ke konci března tak lázeňský hotel Imperial, jedno z největších lázeňských zařízení v Karlových Varech, propustil zaměstnance a znovu otevře až příští lázeňskou sezonu.

Na úřad práce tak z Imperialu podle dobře informovaného zdroje zamíří více než tři sta lidí. „Je nám to líto, ale jinak nemůžeme, protože finanční rezervy se tenčí a nyní ještě můžeme zaměstnancům vyplatit odstupné. Lidé jsou informováni, vše jsme nejprve projednali s odbory i s úřadem práce,“ uvedl generální ředitel Imperialu Alexandr Rebjonok.

Podle něj se i v této době snaží být ke svým pracovníkům firma korektní, vždy si jich cenila a byli její vizitkou. „Ačkoliv jsme se snažili na vzniklou situaci upozorňovat, nikdo nám až doteď nepomohl, nikdo nic neví, co bude dál, to je jako věštění z křišťálové koule. My se ale teď musíme postarat o naše lidi, alespoň v mezích možností,“ podotkl Alexandr Rebjonok, který sám je z nutného propouštění rozladěný.

Jiné hotely v Karlových Varech tato pohroma podle dobře informovaného zdroje čeká. Řada z nich už nyní nemá ani na provoz, natož na výplaty a odstupné. Jak budou situaci řešit, to například hotel Bristol odmítl komentovat. „Nebudeme se vyjadřovat,“ uvedl obchodní ředitel. Karlovarský Úřad práce evidoval ke konci března celkem 6 481 uchazečů o zaměstnání. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 233 osob,“ uvádí na svých webových stránkách.