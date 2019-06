Romové se střetli v pátek vpodvečer - tedy v době, kdy bylo ještě venku světlo. Incidentu přihlíželi nejen hosté nedaleké restaurace, ale i obyvatelé okolních domů. Mnozí si pořizovali videa, která pak kolovala po internetu.

Provozní hostince na náměstí Dušan Meduna ukazoval v pondělí novinářům tyče, kterými pachatelé zaútočili, a nechali je ležet nedaleko místa činu.

„Je to pro nás šok, nemysleli jsme si, že by u nás mohlo k něčemu takovému dojít. Máme samozřejmě obavy z toho, co bude dál. Nikdy dříve tu problémy v takovém rozsahu nebyly,“ shrnul. Otřesen událostí byl i jiný svědek, který si nepřál uvést jméno.

„Šli jsme s kamarádem na pivo a viděli, jak na sebe pokřikují dvě skupiny Romů. V rukou měli pálky a dřevěné tyče. Jedna ze skupin začala rozbíjet okno u auta a druhá se proti nim rozběhla. Začali se mezi sebou mydlit,“ řekl.

Podle policie skupina pěti mužů nejprve za pomoci kovových tyčí, sekery a teleskopického obušku poškodila vozidlo Škoda Octavia tím, že rozbila okna, urazila zpětná zrcátka, promáčkla dveře a rozbila přední a zadní světla.

Agresoři vzápětí napadli třicetiletého muže, kterého nejméně dvakrát uhodili kovovou tyčí do hlavy a zblízka na něj dvakrát vystřelili z plynové pistole. Zranění utrpěl i další, o dva roky mladší, muž. Agresivní skupina zároveň slovně urážela a vyhrožovala obyvatelům jednoho z domů.

„Čtyři osoby ve věku od šestnácti do sedmatřiceti let jsou podezřelé ze tří trestných činů - výtržnictví, poškození cizí věci a pokusu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Plynová pistole byla zajištěna a policisté se šetřením případu intenzivně zabývají.

Kritika od starosty

Páteční zásah policie kritizoval starosta města Leoš Ptáček. I když si podle svých slov uvědomuje, že se jedná o ojedinělý případ, mohla být podle něj reakce pohotovější. „Lidé se na mě obraceli a plakali mi do telefonu s tím, že už v Kojetíně nechtějí žít. Že je to tady jako na Divokém západě a policie nekoná,“ shrnul starosta.

„Jsem divný já nebo snad kdokoliv z přímých svědků události, když si myslíme, že není normální, aby takto ozbrojení lidé usedli do auta a bez zásahu přítomné policie odjeli?,“ komentoval incident starosta ve svém obsáhlém stanovisku.

Město chce podle něj vyvinout maximální tlak, aby byli viníci potrestáni. „Chceme, aby tato záležitost nevyšuměla, aby to neskončilo pouhým přestupkem. Jedná se sice o ojedinělý incident, ale vygradoval v neuvěřitelnou agresi,“ dodal.

Zástupci vedení města, policie a krajská koordinátorka pro národnostní menšiny zasedli v pondělí dopoledne ke kulatému stolu, aby se domluvili na dalším postupu. „Jednání bylo užitečné a pokusíme se společně hledat řešení, aby se situace zklidnila,“ zhodnotila krajská koordinátorka pro národnostní menšiny Renata Köttnerová.

Podle šéfa přerovské policie Martina Lebdušky byla schůzka přínosem. „V případu narušení veřejného pořádku jsme stanovili konkrétní úkoly. Policie posílila výkon služby a intenzivně pracuje na vyšetření případu,“ konstatoval. Spokojený je i kojetínský starosta Leoš Ptáček.

„Policie zcela zjevně situaci nepodceňuje, ani v oblasti prevence. Jsem přesvědčen, že v této oblasti jsme na dobré cestě a viníci páteční události trestu neuniknou,“ uzavřel.