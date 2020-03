Každé osobní auto, které do země v sobotu 14. března zamířilo, muselo projet „filtrem“ o dvou stanovištích, kde jeho posádce hasiči změřili teplotu a vizuálně zkontrolovali, zda nejevila příznaky nachlazení.

Pokud ano, musel se dotyčný podrobit odběru vzorků. Na místě asistovala armáda. Někdy se auto muselo obrátit a odjet zpět, jako v případě Čecha z Prahy, který si na cestu domů musel zavolat rodinné příslušníky a počkat na ně. „Musel jsem si vzít kufry a zůstat tady na hranici,“ vylíčil.

S virózou nechoďte

Primář Pavel Dlouhý z Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v sobotu uvedl, že na vyčleněném oddělení měli pět cizinců - Argentinku, dvě Brazilky a dva Srby, u kterých se koronavirus nepotvrdil. Po celou dobu personál oddělení čelí na příjmu obrovskému náporu.

„Ve skafandrech vyšetřovali lidi, kteří jsou vyplašení, měli horečku, rýmu a kašel. Musíme to trochu brzdit a připomínat, že pokud mají obyčejnou chřipku nebo virózu, nevyžaduje to hospitalizaci,“ popsal.

Postup prý zůstává u koronaviru stejný jako u ostatních podobných onemocnění a nachlazení. Ležet pod peřinou v teple, srážet teplotu běžně dostupnými medikamenty, hodně pít, nejlépe čaj s citronem, doplňovat vitamíny a minerály, omezit kontakt s ostatními. „U skupin, které nejsou označené z hlediska COVID-19 za rizikové, ať už co do věku, nebo chronických onemocnění, informace, zda mají koronavirus, či ne, nic nezmění. Pokud máme udržet zdravotnictví v chodu, moc prosíme, abyste zvážili, zda skutečně potřebujete ošetření v nemocnici,“ apeloval Dlouhý.

Zároveň navrhl, aby v případě nejistoty nemocní nejprve zatelefonovali, ať už na pohotovost nebo v pondělí svému lékaři, a nejprve se poradili, než vyrazí do nemocnice. „Samozřejmě, že v případě zhoršení stavu pomůžeme,“ slíbil Dlouhý.

Stejně tak připomněl možnost elektronické neschopenky, která nevyžaduje návštěvu lékaře.

Zdravotníci v karanténě nebo s dětmi

Předseda představenstva Jiří Novák z Krajské zdravotní, pod níž ústecká nemocnice spadá, připomněl, že některá oddělení nemocnic se potýkají s nárůstem absencí zaměstnanců kvůli nařízené karanténě po návratu z postižených oblastí, plošnému uzavření základních a středních škol, které vláda vyhlásila 10. března.

„I přes tyto překážky všechny nemocnice Krajské zdravotní poskytují péči v plném rozsahu a bez omezení, což potvrdili i ředitelé zdravotní péče všech odštěpných závodů,“ vyzdvihl s tím, že někteří zaměstnanci jsou také součástí týmu, který společně se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje zajišťuje domácí odběr vzorků na koronavirus.

Vládním nařízením dostal ránu i hospodský byznys, restaurace kvůli němu zůstaly od soboty zavřené. Třeba střekovská Hospůdka U Lípy. „Přitom supermarket je co do šíření chorob mnohem horší. Chodí tam víc lidí, kteří si nemyjí ruce, ani nedezinfikují madla vozíků. My máme antibakteriální mýdla, přísné hygienické normy a všude předpisově čisto, jinak nám hrozí pokuty a zavření,“ poukázal vedoucí hospůdky Vlastimil Žáček.

Restaurace Kačák v Tisé sice zavřela, ale vaří dál. Nabízí rozvoz obědů po obci. Cena jídla o dvou chodech je 85 korun. „Rozvozy by probíhaly mezi 11. a 13. hodinou obecním automobilem. Objednávku na následující den je třeba učinit vždy v den stávající, a to do 20 hodin,“ uvedla místní obyvatelka Alena Borlová.