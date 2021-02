„Aby to nebyl průser,“ vzkazují její kolegové z infekčního obávající se, že od pondělí může nastat v republice „karneval“, totiž radost z ukončení nouzového stavu. Doprovázená oslavami se vším všudy včetně přenosů čínské nákazy. Zdravotníci vzpomínají na uvolnění před Vánoci a nárůstů případů po nich.

FNO hlásí druhý únorový pátek obsazeno pacienty s koronavirem třiačtyřicet standardních lůžek na infekčním a dvanáct na jednotce intenzivní péče. „Všude jsou volná místa a další rezervy,“ popisuje její mluvčí Petra Petlachová. Neznamená to ale, že je tady změna k lepšímu, pouze se situace stabilizuje.

Deset tisíc nakažených v republice je stále denní průměr

„Jedna nemocnice má těchto pacientů méně, další mnohem více, v průměru to pořád není dobré,“ podotýká Petroušová. Deset tisíc nakažených v republice je totiž stále denní průměr. V nemocnicích nekončí jen ti potřebující ventilátor či vysokoprůtokové kanyly, ale i další napojení „jen“ na kyslík do nosu.

Od porubských zdravotníků zaznívá konstatování, že též už chtějí normálně žít. „Ale je otázka, jestli můžeme?“ tlumočí jejich mínění zástupkyně přednosty infekční kliniky. Důležitější, než řešit zábavu a nakupování, jak doplňuje, je obnovení školní docházky. Což jako máma studentů gymnázia ráda uvítá.

K TÉMATU

Únavné politické téma. Tak nazývá aktuální dění okolo koronaviru úseková sestra Terénní ošetřovatelské péče Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov. „Nevím, jak situaci vnímají ostatní, ale mě připadá jejich neustálé handrkování v médiích už únavné,“ vzkazuje na českou politickou scénu Zdeňka Cihlářová. A s kolegy z nemocnice má za to, že by měl v dnešní, pro všechny nesmírně náročné, době zvítězit hlavně zdravý rozum. „Jednotlivé kroky se musí přijímat uvážlivě. Osobně si myslím, že z nejhoršího stále nejsme venku, moc si přeji, aby se situace zlepšila. Lidé se by nadále měli chovat zodpovědně,“ míní zdravotní sestra.