Pokud vše půjde, jak má, mohla by rikša s asistenčním elektropohonem sloužit důchodcům už příští rok na jaře. „Projekt rikši, která umožní některým méně pohyblivým seniorům výlety do blízkého okolí, není náš. Převzali jsme jej od jiných měst. V České republice funguje něco podobného například v Kadani nebo na Zlínsku. Populární jsou potom rikši hlavně v severských zemích,“ vysvětlil břeclavský místostarosta Jakub Matuška.

Město připravuje pod hlavičkou projektu s názvem Senior jede řadu dalších podobných novinek.

Není to špatná myšlenka, říká důchodce

Zpočátku by rikša měla sloužit především klientům břeclavského domova důchodců. „O tom, kdo by služby využíval, zatím ještě přemýšlíme. Momentálně řešíme pojistky a hledáme možnosti, jak vlastně rikšu zaplatit, jestli třeba využít i dotačních programů. Cena rikši s elektropohonem se totiž pohybuje od sto do sto padesáti tisíc korun,“ prozradil Matuška.

Nápad vítá také důchodce Karel Ertl z Břeclavi. „Mě se to moc netýká, zatím jsem aktivní, ale myslím si, že lidé, kteří jsou méně pohybliví, rikšu uvítají. Vůbec to není špatná myšlenka, pokud by byly samé takové, mohli bychom jen chválit. Lidé se tak dostanou do přírody, něco uvidí. Teď jde o to, kolik se za užívání rikši vlastně bude platit,“ řekl Ertl.