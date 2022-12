Magické místo. Vánoční dům v Karlových Varech oslní svou výzdobou

Letos je to už čtrnáct let, co Jiřina Regietová otevřela v Karlových Varech svůj vysněný Vánoční dům. Ten funguje po celý rok, ale magickým místem se stává především v době okolo Vánoc, kdy do něj proudí davy lidí. Dětem se tu otevírá brána do pohádkového světa, maminky zde pak mohou nasát inspiraci nejen pro vánoční dekorace, ale i samotnou výzdobu vánočního stromku. V posledních letech je totiž trendem ladit stromek do určitých barevných variací. Jak říká majitelka Vánočního domu, již několik let je největší zájem o bílou barvu v kombinaci se zlatou nebo stříbrnou.

Ve Vánočním domě si člověk připadá v jako pohádce | Video: Deník/Jana Kopecká