„Nabízíme pracovní uplatnění všem zdravotníkům Lužické nemocnice v nemocnicích KZ, a to v Děčíně, případně také v Ústí, Teplicích, Mostě nebo Chomutově. V případě budoucího působení KZ v Rumburku Vám bude při vašem zájmu umožněn návrat do rumburské nemocnice,“ píše se v inzerátu.

Lužická nemocnice má spádovost 55 tisíc lidí, vlastníkem je město Rumburk. Zařízení s dluhem přes 100 milionů je v insolvenci, nadále však funguje. Právě KZ před pár týdny Rumburku nabídla, že oddlužený špitál převezme. Město to ale na základě nedoporučujících stanovisek právníků odmítlo.

„PODKOPNUTÍ NOHOU“

Někteří starostové neskrývají z inzerátu překvapení. „Ten, od koho jsme očekávali pomoc, dá inzerát tak, aby podlomil nohy stávajícímu fungujícímu zbytku. Politicky to je nešťastné, v regionu to zanechalo velmi nepříjemný dojem,“ říká starosta Krásné Lípy Jan Kolář, který prý kvůli tomu kontaktoval i hejtmana.

Podobný názor zastává též starosta Rumburku Lumír Kus. „KZ nabídne práci v Děčíně nebo v Ústí, zaměstnanci nám odejdou, my z nedostatku personálu zavřeme nemocnici a KZ slibuje, že dotyčné zase do Rumburka vrátí. Nechápu, jak to myslí, asi jsou kouzelníci. Inzeráty vyvěšovali a rozdávali i v nemocnici přímo zaměstnancům. Je to zvláštní chování,“ myslí si Kus.

Jiní starostové jsou ve stanovisku zdrženlivější. „Nepovažuji to za podkopnutí ze strany kraje, nicméně nabídka je vhodná pro svobodné mladé sestry, které budou ochotny dojíždět nebo bydlet někde na ubytovně, ale ne pro ženy, které mají doma rodinu,“ podotýká starostka Šluknova Eva Džumanová.

Podobně mluví i starosta Dolní Poustevny Robert Holec mladší. „Snažím se být optimista a věřím tomu, že to KZ dělá proto, aby lidé nedali výpovědi a neodešli do Německa. Sichrují si je, aby v případě, že to KZ převezme, měli s kým pracovat,“ míní Holec. Zástupci kraje inzeráty hájí. „Není to nefér, šlo o dobré rozhodnutí. Jde o to, aby zaměstnanci měli možnost přejít do KZ, pracovali jinde a pak se vrátili,“ tvrdí náměstek hejtmana Martin Klika.

Jak vysvětluje mluvčí KZ Ivo Chrástecký, inzerát je prý hlavně reakcí na červnové vystoupení krajského zastupitele a místostarosty Rumburku Jiřího Pimpary na zasedání krajského zastupitelstva. Pimpara v červnu na jednání uvedl, že kolem Lužické nemocnice krouží zástupci zdravotních ústavů, převážně z Libereckého kraje.

„Sestry už mají domluveno místo v autech, jak budou do práce dojíždět. To je škoda, protože KZ mohla získat nějaký střední zdravotnický personál,“ řekl v červnu Pimpara.

Nyní vnímá kroky KZ a zástupců Ústeckého kraje jako snahu o zrušení akutní péče ve Šluknovském výběžku. „Jestli jim jde o to, aby u nás akutní péči úplně zrušili, tak udělali všechno pro to, aby se tak stalo. Zatím to vedlo úplně k obrácenému efektu, do KZ nikdo naschvál nejde a akorát jsou všichni kvůli tomu inzerátu naštvaní,“ reaguje Pimpara.

OŠETŘENÍ V NĚMECKU

Tématem zdravotním péče ve Šluknovském výběžku se zabývá také ministerstvo zdravotnictví. Společně s Ústeckým krajem a všemi sedmi zdravotními pojišťovnami v ČR chystá 28. srpna podepsat společné memorandum. To má za cíl posílit dostupnost zdravotních služeb pro obyvatele výběžku.

„Společné prohlášení počítá s vytvořením Komise pro přeshraniční zdravotní péči složené z jednotlivých účastníků, která bude analyzovat potřeby dalšího rozvoje této spolupráce v regionu. Díky memorandu budou mít obyvatelé Šluknovského výběžku možnost vyhledat lékařskou péči na klinice v příhraničním městě Sebnitz. Tento fakt se však neváže na povinnost mít trvalý pobyt ve Šluknovském výběžku,“ uvádí mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.