„Být vámi tak se stydím! Začněte dělat svoji práci pořádně, tohle bych čekala od studentů,“ píše pod příspěvkem, ve kterém strážníci zveřejnili fotografie muže s rozostřeným obličejem tlačícího nákupní vozík, jedna z diskutujících. „Pán sice jednal protiprávně, ale tento příspěvek je pouhá kyberšikana ve snaze být vtipný,“ míní Jakub Čech.

„Ať si zavtipkují s kolegy mezi sebou. Ale veřejně se chovat takhle neprofesionálně? Nepřijde mi to v pořádku,“ podotýká Marika Horvátová.

Zesměšňují příspvěky pachatale?

Podle dalších diskutujících některé příspěvky na sociálních sítích strážníků veřejně zesměšňují pachatele banálních přečinů. „Tohle tak nějak naplňuje moji představu o městské policii jako idiotech, kteří řeší naprosto marginální přečiny a ještě veřejně zesměšňují jejich pachatele,“ nebral si servítky Josef Böhm.

Ke kritice strážníků se přidal i chudimský místostarosta Pavel Štěpánek. „Říkám si, je ta ironie potřeba? Nezapadá mi to do profesionality, kterou bych od strážníků očekával. Možná ale postrádám tento druh smyslu pro humor,“ napsal Štěpánek, čímž rozpoutal vášnivou diskuzi mezi zastánci a odpůrci nového komunikačního stylu pardubické městské policie.

„Připomíná mi to děti ze základní školy, kde se ti lepší smějí těm hloupým, tlustým a ošklivým. Mám jen za to, že by se to dalo napsat vtipně i bez ponižování, které z toho cítím, nebo povyšování se,“ upřesnil místostarosta.

Příspěvky balancující na hraně ironie a bezohledného pranýřování pachatelů, které městská policie řešila, naopak řada lidí chválí. „Myslím si že stránky jsou super, jsou čtivé a to je důležité. Takto se jistě dostanou do povědomí a lidé je začnou vnímat pozitivně,“ oponuje kritickému pohledu Radim Kolář.

Jemná ironie

„U policie totiž pracuji lidé a ne mumie. Mají právo na smutek, radost, humor i ironii. Oni nesmí říct ten h*jzl zase ukradl vozík z obchodu. Tak hold nasadí jemnou ironii. Za to jim fandím!“ brání strážníky Ladislava Řepková.

Problém v komunikaci městských strážníků na sociálních sítích nevidí ani pardubický magistrát. „Město Pardubice by ředitele městské policie upozornilo na nevhodnost příspěvků, pokud by byly prokazatelně urážlivé, hanobily by rasu, přesvědčení, vyznání, sexuální orientaci. To se nestalo. I z hlediska osobních údajů nebylo nic porušeno,“ ujišťuje vedoucí odboru kanceláře primátora Radim Jelínek.

Zpestřit komunikaci

Ředitel pardubické městské policie Rostislav Hübl připouští, že se v poslední době snaží komunikaci na sociálních sítích zpestřit. „Lidé nás v tomto sdělování informací podporují a dávají nám to i na našich stránkách znát. Nikoho nechceme, a ani nehodláme v těchto článcích dehonestovat. Vždy dbáme na zásady GDPR a všechny obličeje rozostřujeme,“ sděluje ředitel Hübl.

„Negativní reakce byla pouze od malé hrstky občanů. Vzhledem k tomu, že na stránkách upozorňujeme i na pachatele krádeží a různé podvodníky, kteří se snaží nabízet odcizené či plagiátorské zboží, upozornili jsme i na osobu bez domova, která u obchodních domů pravidelně páchá trestnou činnost a pravidelně odcizuje nákupní košíky,“ vysvětluje Rostislav Hübl.

To, že v komunikaci na sociálních sítích vykročili správným směrem, dokládají pardubičtí strážníci třeba i pochvalou od známého novináře Jindřicha Šídla, který je tvůrcem satirického televizního pořadu Šťastné pondělí. „Budu si navždy vyčítat, že jsem to neobjevil dřív,“ napsal Šídlo na twitteru.

Článek o dopadeném zloději nákupních košíků není jediným kontroverzním příspěvkem na facebooku městské policie. Diskuzi vyvolala řada dalších zpráv, mezi nimi třeba i ta o muži, který měl po zadržení strážníkům nabízet sex.