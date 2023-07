Ráda bych věděla, kdy jste se s fenoménem Harryho Pottera setkala poprvé? Kolik vám bylo roků?

Poprvé jsem se s Harrym setkala knižně, když mi mamka dala knihu k svátku. Byl to druhý díl - Tajemná komnata. Hned potom jsem jela do knihovny, abych si půjčila první díl a celkem lituji toho, že jsem si ho rovnou nekoupila, protože momentálně má obrovskou hodnotu. Ta cena nejspíš poroste. Bylo mi jedenáct. Děsně to letí.

Četla jste nejprve knihy nebo byly první filmy?

Jako první jsem četla knihy, čtyři díly, víc jich tehdy nebylo.

Kolikrát jste už jste knihy přečetla nebo viděla filmy? Patříte k lidem, kteří mají tyto knihy stále na nočním stolku nebo si dokola pouštíte filmy?

To se snad ani nedá spočítat. Určitě patřím k těm, kdo si pouští filmy stále dokola a knihy čtu minimálně dvakrát ročně. Audioknihy mi v podstatě jedou každý den jako kulisa.

Co vás na příběhu Harryho Pottera natolik zaujalo, že vás tato sága doslova pohltila?

Je to komplexní svět, kam se můžu schovat před realitou. Svět, kde můžete být jakékoliv národnosti, vyznání, podoby a přitom jste přijati se vším všudy. Na dopis z Bradavic čekám stále, zajímalo by mě, kde se ta sova courá.

Kdy se začala poprvé projevovat vaše Potterovská vášeň?

Po přečtení první knihy. Běhala jsem po zahradě s klackem místo hůlky a učila se všechna kouzla nazpaměť. Míchala jsem lektvary, zlomila jsem koště a chtěla patřit mezi čaroděje, měla jsem dokonce sbalený kufr.

A do které koleje byste chtěla patřit? Kam myslíte, že by vás zařadil Moudrý klobouk?

Stoprocentně by mě zařadil do Zmijozelu. Ve Zmijozelu nejsou jenom špatní lidé.

Která postava z příběhu je vaší klíčovou – srdcovou?

Popravdě se to věkem dost mění. Když jsem knihy začínala číst, tak jsem chtěla být Hermionou a líbil se mi Draco. Teď mezi mé oblíbence patří Hagrid, Ron, dvojčata, Snape, Lockhart a kupodivu i Ufňukaná Uršula a Dolores Umbridgeová.

Jaký první artefakt jste si pořídila a co to bylo?

Před dvaceti lety se daly koupit v každém obchodě sušenky se samolepkami, lízátka a Čokoládové žabky s kartičkami. Tam to nejspíš začalo. Mám je doteď.

Co vše vaše sbírka dnes obsahuje?

Uf, toho je šíleně moc. Kolem tisícovky věcí. Jsou to figurky Funko Pop!, Tommy i NECA, sběratelské repliky Noble Collection, Loungefly batůžky, puzzle, oblečení, nádobí, věci z roku 2001, plakáty, knihy, plyšáci, polštáře, lůžkoviny a další.

Když se srovnáte s ostatními sběrateli, patříte k těm, kteří vlastní Potterovských předmětů třeba nejvíce?

V Česku a na Slovensku stoprocentně, vím pouze o jedné sběratelce, která má podobně velkou sbírku.

Který artefakt považujete za nejvzácnější a jak se vám ho podařilo získat?

Jeden z nejvzácnějších artefaktů…? Je jich hodně, ale zkusím vybrat. Je to truhlička k Vězni z Azkabanu, kterou dostávali VIP návštěvníci na premiéře. Ulovila jsem ji asi dva roky zpátky a byl to neuvěřitelný boj. Probíhalo to formou aukce. Ten adrenalin byl neuvěřitelný, ale věděla jsem, že ji potřebuji ve své sbírce.



Nedávno jste měla výstavu ve Slaném, chystáte vystavovat i v dalších městech?

Ano, ve Slaném byla taková maličká výstava a mrzelo mě, že toho nemůžu vystavit víc. Momentálně hledám vhodné prostory.

Zdroj: Youtube

Vím o vás, že pravidelně navštěvujete Warner Bros. Studio Tour London, tedy studia v Londýně, kde se filmová sága natáčela. Jak vzpomínáte na první návštěvu?

Poprvé jsem byla na Harrym v Londýně s přítelem. Je to sice mudla (v knize název pro nekouzelníky, mezi fanoušky pojem používaný pro ty, kteří viděli pouze filmy, nečetli knihy, pozn. red.), ale i tak si myslím, že si to užil. A já? Já byla nadšená, chodila jsem po studiích šest hodin a stále mi to nestačilo, teď se tam pravidelně vracím, přibližně dvakrát až třikrát do roka.

Kolik peněz vynakládáte ročně na cesty do Londýna a všechno kolem Harryho Potera?

Tak to kdybych věděla, tak asi s Harrym přestanu (smích). Popravdě netuším, když to vezmu od oka, tak to bude klidně tak kolem 100 tisíc. Vím, je to šílená pálka a kdo ví, jestli to není ještě víc.

Potkala jste se už někdy s představiteli filmového Pottera? Poznala jste osobně například s Danielem Radcliffem či dalšími herci z této slavné série?

S Danielem ne, ale setkala jsem se s Chrisem Rankinem, představielem Percyho Weasleyho a Devonem Murrayem, který hrál Seamuse Finnigana. Další je na řadě Afshan Azad, představitelka Padmy Patilové. Uvidím ji v září na LexiConu v Praze.

Oblékáte se v duchu Harryho Poterra? Třeba i v civilu?

Hábit přímo nenosím, ale každý den mám na sobě něco z potterovského merche. Ať už se jedná o odznáček, batoh, šátek, tričko nebo třeba boty.

Chodíte na nějaké Potterovské srazy a party zde v České republice?

Ano, jak už jsem se zmínila, tak v Praze na začátku září je každoročně LexiCon, dříve Potterfest. Je to festival pro čaroděje, ale i mudly a motáky (v knize pojem pro jedince bez kouzelnických schopností, ale pocházející z kouzelnické rodiny, mezi fanoušky název pro ty, kteří pouze četli knihy, neviděli filmy, pozn. red.). Miluju tu atmosféru a hlavně to, že jsem mezi stejně nadšenými blázny. Když se najde nějaká výstava nebo akce mimo republiku, tak neváhám a vyrážím i tam.

Jezdíte například i na Potterovské tábory nebo tematické dovolené?

Tento rok mám za sebou asi devět Škol v přírodě právě na téma Harry Potter, minulý rok jsem pořádala Příměstský tábor. Každý výlet do Londýna je pro mě taková kouzelná dovča.

Zdroj: Youtube

Jak moc zasahuje tento fenomén do vaše soukromého i pracovního života?

Hodně. Harry Potter se pro mě stal životním stylem. Už si ani nepamatuju den bez Harryho. Zní to hodně šíleně?

Jaký je váš potterovský sen? Čeho byste chtěla v této oblasti nejvíce dosáhnout?

Natáčím na YouTube videa pod přezdívkou Easy ve světě mudlů, chci tam jednou mít 100 tisíc odběratelů. Dále chci navštívit Orlando, kde je obrovská hagridovská dráha, Prasinky a obří Bradavice. Přemýšlím, že bych se chtěla setkat i s Rowlingovou, může to být zajímavá dáma a přece jen, vděčím jí za kouzelný svět. Také se chci setkat s Tomem Feltonem, představitelem Draca Malfoye.

Isabela Moravcová se narodila roku 1991 v Kladně do neumělecké rodiny a již od dětství jsem hrála v divadlech. Následně vystudovala divadelní dramaturgii na Slezské univerzitě. Hrála v několika divadelních inscenacích, největší rolí pro ni byla muslimka Nasa v inscenaci Bejrútský nářez od Israela Horovitze. Divákům v televizi se poprvé ukázala roku 2019, a to v seriálech Šeptej, Nahá, Stín a Kameňák, stejného roku také natáčela snímek Cesta domů režiséra Tomáše Vorla. Aktuálně natáčí na Youtube Easy ve světě mudlů a připravuje svůj e-shop Chapadlák.cz, kde zájemci najdou úlovky do všech chapadel. Jedná se o produkty pro všechny fantasy nadšence.