„V regionu roste potřeba pitné vody a na její nadcházející možný nedostatek ukázal i model budoucího vývoje, který jsme nechali zpracovat. Proto jsme se pustili do realizace projektu v Ivani. Naši předchůdci ho připravovali už v osmdesátých letech minulého století, kdy sucho ještě nebylo takovým tématem, jako je dnes. Přípravu uspíšil i problém s dusičnany, které nám výrazně vzrostly v nedalekém vodním zdroji v letech 2021 a 2022,“ uvedl ředitel společnosti Milan Vojta.

Ivaň je podle jeho slov prakticky poslední možností, kde může společnost Vodovody a kanalizace Břeclav podpovrchovou vodu nově získat. Její kvalitu a vydatnost nového vodního zdroje mají nyní potvrdit krátkodobé a dlouhodobé čerpací zkoušky. „Právě vydatnost expertíza odhaduje na třicet až padesát litrů za sekundu,“ upřesnila mluvčí společnosti Eliška Windová.

Na dobré cestě

Dopadnou-li zkoušky dobře, začnou správci vodovodu v Ivani s budováním úpravny vody. „V naší společnosti by šlo teprve o čtvrtou úpravnu. Technologii by mělo být možné umístit do stávajících prostor naší čerpací stanice,“ poznamenal Vojta.

Obyvatelům Velkého Dvora, Nové Vsi, Ivaně, Vlasatic, Pasohlávek, Vranovic, Přibic, Strachotína a Pouzdřan svitla naděje nejen v podobě nového vodního zdroje. „Bolavých míst je v našem regionu víc, při jejich řešení ale půjdeme cestou rozšiřováním kapacit stávajících vodních zdrojů a zvětšováním kapacit vodojemů a přívodních řadů,“ informoval ředitel.

Potěšený je z vývoje i pohořelický starosta Miroslav Novák. Nová Ves a Velký Dvůr, tedy obce, které spadají právě pod Pohořelice, byly před dvěma lety jedněmi z těch, kterých se dotklo omezení způsobené vysokými hodnotami dusičnanů ve vodě.

„Výsledky rozborů vody už jsou v pořádku a dusičnanů je dlouhodobě pod úrovní padesáti miligramů na litr. To je je fajn. Jsem rád, že je na dobré cestě i budování nového vodního zdroje. Vypadá to, že má voda v Ivani vysokou vydatnost a zdá se, že neobsahuje dusičnany. Je v ní sice mangan a železo, ale nejde o nic, co by správce vodovodu běžně v úpravnách neuměl odstranit,“ okomentoval Novák.

Lidé se i nadále zajímají

Zájem ze strany lidí o problematiku pitné vody v Pohořelicích neustává. Naopak. „Lidé se ptají, kdy už budeme mít konečně měkčí vodu. Ta ze Cvrčovic, která k nám proudí, je totiž dost tvrdá. Ženy jsou nervózní z toho, jak se jim zanášejí rychlovarné konvice, sprchové kouty a podobně. Zatímco my řešíme kapacity, vydatnost a množství vody, lidé u nás na to pohlížejí spíše z hlediska užívání a komfortu,“ porovnal starosta.

Spíše výjimečně se lidé ptají na situaci okolo pitné vody i ve Vlasaticích. „Od té doby, co se snížil poměr dusičnanů, zájem z jejich strany opadl. Je ovšem fakt, že mě čas od času zastaví, aby se zeptali, v jakém stádiu je vrt v Ivani a také, jestli se s ním do budoucna i nadále počítá,“ přetlumočil tamní starosta Pavel Procházka.

Náklady na hydrogeologický průzkum v Ivani stály společnost Vodovody a kanalizace dosud šest milionů korun. Cena za novou úpravnu vody a související stavby se má vyšplhat na více jak sto milionů korun. Podnik se proto hodlá ucházet o dotační podporu.