„Tak třiceti kusy jablek nám na výstavu pomůže pan Simek z Citonic na Znojemsku. Důvodem je dosavadní průběh letošní sezony. Na Třebíčsku je to na východě, jihu i západě špatné. Často se úroda liší docela kuriózně i v jedné vesnici,“ předeslal Bobek.

Jako příklad uvedl zkušenost z Chlístova. „Na jedné zahradě jablka nejsou. Na jiné zahradě o 250 metrů dál mají stromy plné,“ poznamenal. Svou roli zřejmě sehrál fakt, že je zahrada jinak situovaná, lépe chráněná a hlavně je přes silnici rybník, který poskytuje spodní vodu. Zároveň její majitel stromy zalévá.

„Mluvil jsem i s pěstiteli z Předína a z Březníku, je to mizérie. Ani u silnic nic moc není, přitom průvan tam usnadňuje opylení stromů. Moštu logicky bude málo. A to jsme loni nevěděli, co s jablky,“ poznamenal zapálený zahrádkář.

Jeho slova potvrdil Václav Chadim právě z Březníku, který s kolegy zajišťuje chod tamní moštárny. „Loni jsme měli největší rekord, udělali jsme 21 tisíc litrů moštu, to je jednadvacet kubíků. Letos je to tak slabé, jabloně strhané, že vlastně jen symbolicky držíme službu,“ popsal situaci.

Letos je to slabé

On sám na zahradě nemá jablka žádná. „Pěstuji je na osmi stromcích. Jen na jednom spartanovi jsem měl dvacet jablek, deset už ale spadlo,“ vypočítal. Švestky taky nejsou, brambory měl mizerné. „Krásná mám jen rajčata, zrovna doma děláme kečup,“ doplnil.

Předseda třebíčských zahrádkářů Blažej Bobek udivuje vynikající pamětí na počasí. „Zásadní dopad měl květen, kdy byla od 2. května zima, nelétaly včely. Z 8. na 9. května přišel jeden mráz, nějak se přežil. Druhý mráz vzápětí dílo dokonal. Meruňky například pomrzly. Já na meruňce nemám nic, na broskvi něco málo,“ poznamenal Bobek.

Třešně jakž takž ustály dlouhodobé sucho i jarní počasí. „Ale švestky naříkají, hodně pomrzly, hrušky jakbysmet,“ podotkl. Mimochodem, jaké odrůdy švestek - oblíbeného ovoce pro pálení kořalky - by doporučil do podmínek Třebíčska, aby měl pěstitel naději na stabilnější slušnou úrodu?

Nové německé odrůdy

„Osvědčují se nové německé odrůdy, dobře u nás dozrávají. Co vím, mívají je ve školce ve Studenci,“ uvedl. Zatím jsou kolem cest a polí k vidění slušně obsypané stromy se špendlíky. Jahody byly kvůli velkým teplům menší, přisušené. Kdo měl možnost zalévat maliny, dočkal se pěkné úrody. „Já jsem sklidil 30 kilo. Rodina je nadšená, děláme dost šťávy,“ řekl.

Jak je na tom letos zelenina? „Vypadá slušně, i když mám zprávy od pěstitelů z regionu, že například okurky často pohořely, chytly svilušky. Ale rajčata jsou venku pěkná. Chtějí vodu, průvan a teplo od noh, jak se říká,“ přidal Bobek další postřeh a potvrdil tak slova Václava Chadima z Březníku. Kedlubny prý také v tomto roce „zlobily“. Chytaly molice a dřepčíky.

Na podzimní zahrádkářské výstavě budou i speciality. „Možná doveze melouny pan Toman. I kiwi bude, u nás se pěstují menší odrůdy,“ prozradil Blažej Bobek.