„Nejvíce jsou opět v ulici U tenisu před nejstaršími paneláky, kde bydlí většinou senioři, v ulici Široká u stanice MHD směrem k aleji. Hlásí mi je i V Pastvinách, kde ničí lidem zahrádky,“ přiblížil obyvatel části Proseč a jablonecký zastupitel Karel Pauch.

Někteří obyvatelé se divokých zvířat bojí. „Loni se prasata krmila přímo u vchodu do domu, kvůli tomu ani nešly děti sousedů do školy. A teď už to zase začíná,“ popsala Hana Vinšová pro Deník. „Pár metrů přede mnou proběhlo přes silnici asi 20 prasat najednou. V té chvíli jsem měla opravdu strach,“ doplnila seniorka Vlasta z Proseče.

Sasko vyhubí divočáky. Plán sousedů může před morem ochránit i Česko