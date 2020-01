Město Jablonec vypsalo obří zakázku na desetiletý provoz veřejné linkové dopravy. Její předpokládaná cena přesáhne 740 milionů korun. Zakázka se objevila v Úředním věstníku Evropské unie, do soutěže se tak může přihlásit i dopravce z jiného státu.

Současný dopravce v Jablonci n. N. BusLine. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Cílem je zajištění dopravní obslužnosti na Jablonecku, tedy v územních obvodech obcí Bedřichov, Jablonec, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný a Rychnov, jež jsou členskými obcemi Dopravního sdružení obcí Jablonecka. Nový dopravce by měl brázdit okres od 1. února 2021 do 31. ledna 2031. „V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zahájíme zadávací řízení také v profilu zadavatele v NEN, a to publikací zadávací dokumentace,“ doplnil Maroš Katkovčín z advokátní kanceláře AGM Partners, která má veřejnou soutěž na nového dopravce MHD a administrativu s ní spojenou na starosti.