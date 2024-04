Alena Türková klade do formy vymačkané v hliněné placce menší kovové komponenty, kde už jsou nalepené skleněné kamínky. Poté zapálí pájku ve tvaru jehly a opatrně sváří spoje. Tuhle práci dělá více než třicet let. Pod její rukou vznikající mohutné brože poputují do Německa.

Stejnou zakázku připravuje i Martina Müllerová na vedlejším stole. Brože jsou ještě mohutnější. „Němci chtějí všechno velké,“ pousmála se. Z jablonecké společnosti Fabos míří jablonecká bižuterie do celého světa.

Ruční výroba skla a bižuterie je od loňska na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO:

Česko má další zápis na seznamu UNESCO. Uspělo s nominací ruční výroby skla

Jeden z bývalých areálů někdejšího bižuterního kolosu Jablonex stojí skoro v centru Jablonce nad Nisou. Když sem před lety přišel otec Ondřeje Bělského, byl areál zarostlý, objekt pomalu chátral. „Kromě oken, které vyměnila firma, jsme tady s kamarády opravovali snad vše,“ popsal Bělský mladší. Dnes vede zřejmě největší firmu ve městě, která spravuje odkaz slávy jablonecké bižuterie. „Máme šedesát zaměstnanců. S ohledem na objem výroby jsme dnes opravdu největší firmou v bižuterním průmyslu v Jablonci,“ popsal Bělský.

Ondřej Bělský, jednatel Fabos s.r.o.Zdroj: Deník/Jan Sedlák

Není to jen tak ledajaký odkaz. Společnosti Fabos se daří prosazovat bižuterii i do horních pater módního průmyslu. Vždyť brož ve znaku vlčího máku si připnula současná první dáma České republiky Eva Pavlová, velká zakázka putovala z Jablonce do rukou známého módního návrháře Osmana Laffity. Další slavní návrháři zahrnují bižuterní šperky z Jablonce do svých kolekcí. Kousky jablonecké bižuterie moderního věku nosí lidé v Německu, Japonsku nebo Makedonii.