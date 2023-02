„Vlastně nic nefungovalo, bral jsem lidi do autobusu zadarmo. Ještě jsem nic podobného nezažil, ale jet jsme museli,“ popsal jeden z řidičů dopravce obsluhujícího Jablonec nad Nisou a přilehlé obce.

Od února převzal provozování MHD v Jablonci nový dopravce ČSAD Slaný, dceřiná společnost ICOM transport. „Převzetí provozu MHD proběhlo z naší strany hladce. Předávání proběhlo krátce po půlnoci na zastávce v Rychnově,“ informovalaMichaela Nosková z ICOM transport.

Regionální autobusová doprava je v krizi. Chybí řidiči

Prvním autobusem z Rychnova do Jablonce se po půlnoci svezli i zástupci města coby objednavatele služby. „V noci z 31. ledna na 1. února jsme vyjeli na trať, abychom zkontrolovali způsob dopravy. Vše fungovalo, v provozu byly LCD monitory i odbavovací systém. Říkal jsem si, že je vše dobré,“ poznamenal primátor Jablonce Miloš Vele.

Jenže během rána a dopoledne bylo vše jinak. Autobusy bloudily městem od zastávky k zastávce s velkým zpožděním, lidé se snažili marně dostat do práce i k lékaři. „Čekal jsem na autobus půl hodiny, což je v dnešní době nepředstavitelné. Pak jsme se v něm ještě pěkně mačkali, protože už dávno měla jet další linka,“ sdělil Jablonečan Josef Malý.

Magistrát v prvních chvílích informoval o drobných nedostatcích. „To jako fakt? Jsem šťastná, že jsem se dostala vůbec domů. Jen jsem doufala, že i syn, co je na tréninku, bude mít to štěstí,“ poznamenala Tereza Řežábková.

„Hodiny ukazovaly divné časy“

Podle řidičů začalo hned během dopoledne docházet k průběžnému zpoždění, které zavinily výpadky odbavovacích strojků. Ty jsou majetkem města Jablonec nad Nisou. „Hodiny prostě ukazovaly divné časy, třeba i o hodinu jinak. To se pak jízdní řád dodržuje špatně,“ popsal další z řidičů.

V autobusech totiž selhávalo GPS i odbavování cestujících. „Na základě těchto výpadků ztráceli někteří řidiči pojem o čase a tím začali nabírat zpoždění,“ doplnila Michaela Nosková. Hlavní závady se podařilo vyřešit. Podle Luboše Wejnara, ředitele městské společnosti Jablonecká dopravní (JD), která má na starosti koordinaci MHD, mohla za kolaps chyba v softwaru a propojení s palubním počítačem.

Močit u stromku, nebo zaplatit. Šoférům na Orlicku stále schází kvalitní zázemí

Ale ani v pondělí 6. února nebyly autobusy jablonecké MHD zcela v pořádku. „Nefunkční zůstaly LCD monitory zobrazující průběh linky a další dopravní informace. Společně s dopravcem a dodavatelem LCD monitorů řešíme odstranění závady, která se bohužel neprojevila v takzvaných laboratorních podmínkách,“ vysvětlil Wejnar. V noci z pondělí na úterý tak budou technici slaďovat celý systém. „V úterý by mělo vše fungovat, snad se podaří problém vyřešit,“ doplnil ředitel JD.

Řidiči nového dopravce měli ostrý start provozu jablonecké MHD ještě ztížený velkým spadem sněhu. Velmi komplikovanou se stala v odpoledních hodinách dopravní obslužnost Bedřichova a Maxova, kde některé spoje nebyly zajištěny. „Několik spojů nebylo obslouženo. Z důvodu bezpečnosti nebylo možné vyjet na neupravené pozemní komunikace,“ doplnila Nosková.

Úspěch ve výběrovém řízení

Společnost ČSAD Slaný vyhrála výběrové řízení na zajišťování městské dopravy v Jablonci a okolí na pět let, a to od 1. února 2023. Město nasmlouvalo dopravní výkon 1 370 000 linkových kilometrů v kalendářním roce dle jízdních řádů, tedy skoro 7 milionů linkových kilometrů za celou dobu zakázky. Nejnižší nabídka činila 54,97 koruny za kilometr. Bývalý dopravce, společnost Umbrella Coach & Buses do 31. ledna 2023 zabezpečovala dopravní obslužnost Jablonecka s celkovou cenou 60,56 koruny za kilometr.

ICOM transport patří k největším dopravním firmám v zemi - provozuje 800 autobusů, 300 souprav nákladních vozidel a zaměstnává 1 800 lidí. Roční tržby skupiny dosahují čtyř miliard korun.