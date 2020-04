Do výběrového řízení se přihlásily pouhé dvě společnosti – pražská About Me, která nabídla 48,38 Kč bez DPH za 1 kilometr dopravního výkonu, a společnost Autobusová doprava z Podbořan s nabídkou 69,88 Kč bez DPH/km. Rozdíl tedy činil více než dvacet korun.

„Radní na svém mimořádném zasedání potvrdili výběr hodnotící komise a pověřili mě a ekonomického náměstka, abychom podepsali smlouvu s novým dodavatelem dopravní obslužnosti v Jablonci i členských obcích Dopravního sdružení obcí Jablonecka,“ potvrdil jablonecký primátor Jiří Čeřovský.

Skončit by tak měl současný dopravce, společnost BusLine, která dopravu na Jablonecku zajišťovala řadu let. Firmě se to nelíbí. „Skupina BusLine podala zadavateli námitky proti parametrům veřejné soutěže a později i návrh na přezkum úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době je tedy výsledek soutěže stále otevřenou záležitostí,“ sdělil majitel a jednatel společnosti BusLine Jakub Vyskočil.

Podbořanská firma nemá oficiálně nic společného s BusLine, v minulosti ale podle serveru zdopravy.cz zdržovala některé soutěže, kde prodlužování nových smluv vyhovovalo především BusLine, a v oboru se dlouhodobě o propojení obou firem mluví.

Veřejnou zakázku zveřejnil Jablonec 17. ledna 2020. Zadáním bylo poskytování přepravních služeb ve veřejné linkové dopravě na Jablonecku.

Konkrétně v Bedřichově, Jablonci, Janově, Lučanech, Nové Vsi, Pulečném a Rychnově u Jablonce, jež jsou členskými obcemi Dopravního sdružení obcí Jablonecka (DSOJ).

Zakázka je na deset let, od 1. února 2021 do 31. ledna 2031, s předpokládaným rozsahem dopravního výkonu 1 415 000 linkových kilometrů v kalendářním roce dle jízdních řádů. Společnost About Me zajišťovala veřejnou autobusovou dopravu v Praze v letech 2010-2019, přičemž metropole smlouvu prodloužila do roku 2024.

Jablonec byl dlouhodobou baštou společnosti BusLine. Několik let sice MHD ve městě provozoval Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ), v Jablonci ale jezdily autobusy BusLine pro DPMLJ.

V červenci 2018 BusLine smlouvu s DPMLJ vypověděl, podnik vlastněný městy pak nebyl schopen dopravu v Jablonci zajistit sám a město na konci ledna 2019 narychlo uzavřelo přechodnou smlouvu na dva roky právě s BusLinem. Tomu dosud město platí 53,01 Kč za kilometr. To je podle serveru zdopravy.cz velice příznivá cena, v České Lípě, kde vyhrál BusLine v roce 2018, jezdí za 57,88 Kč bez DPH. Nyní chce DSOJ ušetřit ještě více. Cena desetileté zakázky s About Me přesáhne 684 milionů korun bez DPH.