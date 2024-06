Jahodová sezona vrcholí a sklizeň oblíbených sladkých plodů je nyní v plném proudu. Jahody jsou sice dražší než loni, ale co by člověk neudělal pro své zdraví. Vždyť jahody mají blahodárný vliv na srdce, mozek i nervovou soustavu a zvyšují obranyschopnost organismu. Vhodné jsou například pro lidi trpící dnou a pomáhají při artritidě i revmatismu.

Tržnice Chałupki-Zabełków, Polsko | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Ceny jahod v příhraničních oblastech Česka jsou ovlivněny situací v Polsku, odkud do České republiky proudí nemalé množství jahod. Na Ostravsku, Hlučínsku i jinde vyjde kilogram červených plodů přibližně od 70 do 80 korun.

Stále oblíbenější je i samosběr na místních farmách. Výrazně ušetřit se na něm dalo především při zahájení sezony, v současné době je cena většinou podobná jako na stáncích, tedy kolem 80 korun za kilo. Je zde ale záruka absolutní čerstvosti plodů sklizených přímo z pole.

Jahody dozrávají dříve. Příště si raději koupíme polské, kritizují někteří úrodu

A jak to vypadá v sousedním Polsku? Deník mapoval situaci na tržnici Chałupki-Zabełków nedaleko Šilheřovic a Hatě. Ušetřit se dalo při nákupu většího množství. Za čtyři kilogramy zájemce zaplatil celkovou 250 korun, za dva kilogramy 130 korun. Kilogram vyšel na 70 korun.

Jahody se daly koupit volné i v košíku s dvacetikorunovou zálohou. U všech stánků byly jako první velkými číslicemi uvedeny ceny v českých korunách.

O něco levnější

Při srovnání se ukázalo, že jahody v Polsku jsou o něco málo levnější než u nás. „Není to velký rozdíl, ale zdá se mi, že jsou čerstvější. Jezdíme sem rádi. Na tržnici mají velký výběr všeho možného na jednom místě. To u nás není. Vzali jsme i třešně. Kilo za 70 korun, u nás jsem je viděla o dost dražší. Koupili jsme i zeleninu, uzeniny a další věci. Manžel si vybral košili. Když už jsme tady…,“ uvedla žena z Ostravy nakládající věci do auta na provizorním parkovišti na louce.

Parkovné bez časového omezení vyšlo na 20 korun. Mezi automobily z více než 90 procent převládala auta s českými registračními značkami.