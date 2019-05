Pěstitelé v Olomouci-Slavoníně, kde samosběr startuje v pátek, jsou nástupem jahodové sezony nadšeni.

Po víkendu se začne trhat v Prostějově a v příštím týdnu pěstitelé pozvou zájemce o vlastnoruční sběr ovoce také na plantáž u Skrbeně.

Ve Slavoníně jsou ke sklizni čtyři hektary.

„Nyní dozrávají tři odrůdy jahod a další tři budou postupně ke sběru v příštích týdnech,“ popisoval pěstitel Jan Dostál.

Velké a sladké

S nástupem jahodové sezony je nakonec spokojen.

„Takové jahody jsem tady ještě neměl. Radost pohledět. Jahody, které jsou aktuálně ke sběru, jsou nádherné, velké, sladké a pěkně zalité, netrpí suchem ani přezráváním,“ pochvaloval si plody.

V březnu a dubnu to ovšem na poli na okraji Olomouce vypadalo zcela jinak. I když vloni bylo velké sucho, takové, jaké panovalo předchozí dva měsíce, pěstitel nezažil.

„Duben byl kritický, s úrodou to nevypadlo dobře. Květen vše zachránil. Ochladilo se, růst rostlin se zpomalil a do jahod zapršelo, a to v době květu, kdy rostliny potřebují hodně vláhy,“ hodnotil pěstitel.

Bez gumáků jižní stranou

I když i v posledních dnech pršelo, na plantáži je položena slámová podestýlka, takže plody neleží v „blátě“ a sběrači nepotřebují gumáky.

„Nikdo se nemusí obávat, že by se bořil v blátě, stejně tak jahody jsou pěkně čisté,“ zval zájemce na pole, které je letos výše oproti posledním sezonám a zájemci se k němu dostanou z jižní strany, kde dříve stála hvězdárna.

„Vstup je z jižní, horní strany. Na parkování je vyhrazeno čtvrt hektaru za hlavní bránou,“ upřesnil Dostál.

Pěstitel se věnuje zejména samosběru, o který je stále větší zájem.

„Zájem roste. Vedle toho, že si lidé plody sami nasbírají, vidí, v jaké jsou kondici, je to zároveň i zážitek. Přicházejí rodiny s dětmi a na poli spolu příjemně stráví čas,“ poznamenal.

Cena začne na 65 korunách za kilo

Jahodárna už nedodává ovoce na trh. Vzdala boj s nekalou konkurencí, která v minulých letech vydávala za tuzemské jahody plody, které dozrály v zahraničí. Doporučuje lidem, ať si sami přijdou natrhat čerstvé přímo na pole. Cena při samosběru začne na 65 korunách za kilogram.

Pěkně v těchto dnech vypadá i plantáž mezi Skrbení a Horkou nad Moravou, kde samosběr propukne v průběhu příštího týdne.

„Uvidíme, co udělá víkend. Přesné datum v tuto chvíli nevíme,“ sdělila Michaela Navrátilová ze společnosti Solagro.

Letos mají ke sklizni deset hektarů. „Jahody vypadají moc pěkně. Květnové deště moc pomohly. Lidé se mohou těšit,“ zvala zájemce, kteří by i zde měli zaplatit za jeden kilogram vlastnoručně nasbíraného ovoce 65 korun.

Po víkendu bude zahájen samosběr také na plantáži v Prostějově. Jahodárna se nachází na konci Určické ulice, naproti Stavebnin a Statku Prostějov.