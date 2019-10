V příštích letech se zde počítá s koncertní halou, coby přístavbou domu kultury, s výstavbou nové budovy pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu, díky čemuž po letech znovu ožije projekt takzvané Černé kostky, a už řadu měsíců je hotový celá desetiletí nechvalně proslulý „skelet“, dnes Smart Innovation Center se zázemím pro start-upy a moderní technologie.

Tyto objekty budou potřebovat spoustu parkovacích míst, které má zajistit několikapodlažní parkovací objekt. Stát bude vedle plánované Černé kostky v oblasti dnešního velkokapacitního parkoviště u ulice 28. října.

„I s úpravou okolí by měl stát 359 milionů korun a počítá se v něm s šesti sty parkovacími místy,“ řekla Deníku investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová s tím, že stavba by měla začít v rozmezí let 2020 až 2021 a hotov bude o dva roky později.

Podle informací Deníku se výhercem architektonické soutěže stalo ostravské Projektstudio Davida Kotka. Oficiálně informaci potvrdí město na zítřejší plánované tiskové konferenci, kde také zveřejní vybranou podobu parkovacího domu.

Po nezbytných „papírových“ procedurách dojde k vysoutěžení zhotovitele, který by měl objekt nejpozději do roku 2023 dokončit a znatelně tak zlepšit dopravní situaci v dané oblasti.