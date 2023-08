Stavba nového železničního mostu u Červené nad Vltavou jde podle plánu. Provoz by zde měl odstartovat na konci listopadu příštího roku.

Stavba železničního mostu v Červené nad Vltavou. | Foto: Vojtěch Gális

Aktuálně jsou postavené krajní části nosné konstrukce a staví se mostní oblouk, jak informovala Nela Eberl Friebová, tisková mluvčí Správy železnic. „Z každé strany je hotová přibližně čtvrtina," uvedla za investora stavby s tím, že práce pokračují podle plánu a k žádné zásadní změně nedošlo.

Nové spojení břehů Orlíku, na kterém se začalo pracovat začátkem loňského roku, má po dokončení patřit mezi největší oblouková přemostění v České republice. Jeho délka dosáhne 316,3 metru, rozpětí oblouku bude 156 metrů. Cena nového mostu je zhruba 543 milionů korun. Zhotovitelem je společnost Metrostav. Podle informací Nely Eberl Friebové by se měl provoz po novém mostě odstartovat na konci listopadu příštího roku.

Nový železniční most se staví hned vedle stávajícího, který je nadále v provozu. Po dokončení stavby a převedení dopravy na novou trať se měla stará konstrukce zbourat. To se ale nestane, protože historický most z 19. století byl v roce 2021 prohlášen za kulturní památku. Co s ním bude dál, je však zatím ve hvězdách. Správa železnic nemá v úmyslu si ho nechat, město Písek ani Jihočeský kraj ho nechtějí. Zájem projevil pouze spolek Viadukt, jehož představitel, bosenský architekt Igor Kovačević ho považuje za významné technické dílo. Jeho cílem je vytvořit z mostu turistickou destinaci.