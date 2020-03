Současné dění okolo pandemie koronaviru prověřuje také naše sociální schopnosti. Na jedné straně mnozí z nás přišli o kontakt s přáteli či kolegy v práci, na straně druhé trávíme mnohem více času s rodinou. Ne každému však takový stav vyhovuje.

Základem toho, jak se z nynější situace „nezbláznit“, je zachovat víceméně pevný denní harmonogram. Musel-li někdo zůstat doma, protože mu nařízení vlády uzavřelo obchod nebo protože jeho zaměstnavatel omezil výrobu, neměl by vplout do dlouhodobého nicnedělání. Naopak krátkodobý odpočinek nám může v mnohém pomoci a ulevit. „Doporučuji udělat si seznam věcí, které bychom chtěli – a které můžeme – ve volných chvílích dělat. Denní harmonogram vás bude kotvit v přítomnosti a vnese řád do tohoto období,“ upozornila teplická koučka Helena Dvořáková.

„Každý večer si také najděte maličkost, která vám udělala radost. Ať už jde o telefonát s kamarádkou či prvního motýla na zahradě. A velmi dobrý vliv na naši psychiku má také pomáhání druhým,“ radí žena, která vystudovala řízení lidských zdrojů a zabývá se vnitřní motivací.

„Většina rodin je nyní povinně opět spolu. Namísto nervozity můžeme s dětmi trávit čas a vytvářet pro ně smysluplný program. To, jak se postavíme k času strávenému s dětmi, pak může rozhodnout o tom, jak budou celou situaci psychicky snášet ony,“ uvedla.

„Doporučila bych rovněž dechové techniky, meditace a odpočinek,“ zmínila Dvořáková.

Jako velkou příležitost vnímá nynější situaci například Tepličan Michal Jirsa. „Pracuji z domova, takže jsme celá rodina 24 hodin denně spolu. Pozitivní dopad to má hlavně na naše děti, které si spolu více hrají, více spolupracují. Zatím to funguje, byť je mi jasné, že ponorka se asi dostaví,“ řekl.

Tu v současné situaci nevylučuje ani koučka Dvořáková. Dá se jí však předcházet. „Důležité je k problému přistoupit aktivně. Upevnění rodinných vazeb můžeme vzít jako výzvu. Například si dát navzájem hodinu denně o samotě a hodinu denně, kdy společně děláte to, co vás baví. Základem je komunikovat potřeby, nebrat si osobně, že chce být partner či partnerka chvíli o samotě, a vycházet si navzájem vstříc,“ připomněla.

