/FOTOGALERIE/ Minulý týden se do Ostravy vrátila pravá zima a s ní i desítky centimetrů sněhu na cestách a chodnících. Právě jejich údržba spoustě lidí leží v žaludku.

Sníh, který vydatně napadl v první polovině minulého týdne, se začíná vracet a na přelomu příštího týdne teploty klesnou i pod bod mrazu. Může se tak opakovat situace, která naštvala v minulých dnech už mnohé Ostravany. „Maminka šla odpoledne domů a v ulici Mjr. Nováka si po pádu zlomila kost v zápěstí. Pracovní neschopnost nejméně měsíc,“ zkritizoval ležérní údržbu chodníků v Hrabůvce Petr Ryzner.

Jen o kousek vedle má podobnou zkušenost pan Roman z ulice Aviatiků.

„Nikdo neodklidil ani centimetr sněhu z chodníků ani vedlejších cest, natož z parkoviště. Z domu s kočárkem nevyjdete. Jsem rád, že se o tom píše,“ reagoval na výzvu Deníku.

Nejvíce lidí kritizuje situaci v Ostravě-Jihu, zejména ve Výškovicích, ale také v Hrabůvce. A radnice přiznává, že v těchto lokalitách problémy byly! Ale údajně už nebudou.

„Vybouchla“ zde totiž zakázka na zimní údržbu a radnice narychlo situaci řešila „zapřažením“ vlastních leč technikou nevybavených, technických služeb, jimž vypomáhají také Ostravské komunikace.

KRITIZOVANÝ JIH SE „ZVEDÁ“

„I v těchto dnech průběžně doplňujeme potřebné stroje a lidské síly. Do ulic Výškovic a Pískových dolů vyjela externí firma. Pomáhají také zaměstnanci Ostravských městských lesů,“ popsala situaci mluvčí radnice Ostravy-Jihu Gabriela Gödelová s tím, že obvod udržuje 171 kilometrů chodníků, 130 kilometrů silnic III. třídy a další plochy, kde bylo letos použito už sto tun soli. Na jiné městské části si v reakci na naši výzvu stěžovaly jednotky lidí. Naopak Porubu tu a tam i vychválili.

„Po výzvě má externí firma povinnost vyjet do hodiny,“ sdělil mluvčí tamní radnice Martin Otipka, kde mají na starosti 131 kilometrů chodníků a 60 kilometrů silnic. Prioritně se odklízejí chodníky souběžné s trasami autobusů a tramvají i zastávky MHD.

SNĚHOVÁ MATEMATIKA

Hned do tří stupňů důležitosti, kdy musejí být chodníky (a silnice) odklizeny, mají nastavenou „zimní politiku“ v Moravské Ostravě a Přívozu. Obhospodařují zde v součtu asi dvě stě kilometrů chodníků a silnic.

„Běžně vysíláme do ulic až 45 pracovníků, při kalamitě až 90 a patnáct různých vozidel a strojů,“ řekla mluvčí radnice Jana Pondělíčková a vysvětluje, že v týdnu tato flotila vyráží do ulic po půlhodině a o víkendu po hodině od napadání pěticentimetrové vrstvy sněhu nebo vzniku náledí.

„V 1. stupni musí být údržba ukončena do čtyř hodin, ve 2. stupni do 12 hodin a ve 3. stupni, což jsou odlehlá místa, do 48 hodin,“ vysvětlila Pondělíčková a dodala, že zimní údržba radnici vyjde průměrně na deset milionů korun.

K TÉMATU

Třetina zimních úrazů je z Ostravska Že se příchod „pravé zimy“ neobešel bez komplikací, potvrzují i záchranáři. V první polovině minulého týdne, kdy sněžilo nejvydatněji, zasahovali u desítek případů, nejčastěji na Ostravsku. „Byly to desítky případů, kdy došlo k vykloubení, častěji však zlomeninám dolních, ale i horních končetin a úrazům hlavy. Úrazů, s nimiž si lidé došli k lékaři sami, bylo mnohonásobně víc,“ shrnul mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl s tím, že není na záchranářích posuzovat, co je bezpečný chodník, ale že řada případů se týkala starších lidí, kteří běžně upadávají i doma a náročným podmínkám venku nepřizpůsobili chůzi či časové návyky.