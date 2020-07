Ještě dříve, než vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje mimořádné opatření pro celý okres Kutná Hora, platilo mimořádné opatření jako první pro obce Úmonín, Křesetice a Červené Janovice. Na nošení roušek na veřejných uzavřených místech se hygienici domluvili se starosty obcí už ve čtvrtek 9. července.

Podle informací Deníku se zde nákaza objevila po jedné z oslav v Úmoníně. Té měli být účastní i lidé z církvického ohniska. Právě tady se onemocnění COVID-19 o prodlouženém víkendu potvrdilo u zaměstnanců jedné z firem, nikdo z nich ale v Církvici nebydlí. V obci je prozatím potvrzen výskyt onemocnění pouze v jedné ze zdejších rodin. Místní opatření vesměs chápou, současně jim ale vadí jakési démonizování obce v souvislosti s možným šířením nákazy.

„Ve vesnici měla firma sídlo, ale zaměstnanci jsou odjinud, takže jsme neprávem považováni za ohnisko. Zde se to přímo týká jen jedné rodiny. Je to pro nás obyvatele velice nepříjemné, zaměstnanci tu nebydlí. a přesto jsme na černé listině. Bojíme se teď vůbec přiznat, že jsme z Církvice, protože pak se k nám chovají jak k prašivým psům, i když si ohleduplně vezmeme roušku,“ uvedl zdroj přímo z obce, který si ale nepřál být jmenován. Jeden z místních mužů pak dodal, že už ve čtvrtek byl v roušce nakupovat nářadí v Kutné Hoře. „Chlapi se divili, že mám roušku. Tak jim říkám: Přece vás nebudu ohrožovat, když to u nás je," řekl.

U Nevolů v pátek zavřeli

Zatímco ve čtvrtek 9. července jsme v restauraci U Nevolů v Křeseticích ještě výčepní v roušce zastihli, o den později už byla restaurace zavřená. Otevřený zůstal jen vedlejší stánek se zmrzlinou a občerstvením. „Restauraci jsme zavřeli, nemělo to cenu. Co se týče stánku se zmrzlinou – místní chodit nebudou, možná se zastaví pár cyklistů nebo těch, kteří pojedou okolo někam na výlet,“ uvedl Michal Nevole z restaurace U Nevolů.

Onemocnění COVID 19 se ale objevilo i u jednoho z občanů v obci Vrdy. Rodinní příslušníci jsou v domácí karanténě. Potvrdil to starosta obce Miloš Mlynka. „Měl jsem dnes spoustu telefonátů, lidé volají, zjišťují, ptají se, co a jak. Dnes byl vstup na naše koupaliště ještě bez omezení, v sobotu už se počítá s omezením počtu návštěvníků podle toho, jak určí hygienici,“ uvedl starosta s tím, že v průběhu víkendu by měly být známé výsledky dalších testů, které proběhly v souvislosti s nákazou v obci.