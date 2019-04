/FOTOGALERIE/ S příchodem teplejšího počasí se leckomu vybaví vzpomínky na problémy se suchem a nedostatkem vody. Přijdou letos zase? Obce se tomu snaží předejít. Potíže s výpadky dodávek vody znají z předchozích let například ve Viticích.

„Po výpadcích, který jsem mívali, lidé vloni poměrně dobře s vodou hospodařili, jsou vidět úspory na spotřebě,“ pochválil starosta Luděk Urbanec. V obci podle jeho slov nyní s nadějí vzhlíží k padesátikubíkové akumulační nádrži, jejíž budování nyní finišuje v Dobrém Poli. Hotová by měla být do léta a v případě nedostatku vody by měla výrazně pomoci.