Vydat svou knižní prvotinu může být snazší než kdy dřív. K sehnání potřebných peněz pomáhá řadě začínajících autorů sbírka na internetu, takzvaný crowdfunding. Aby mohla kniha vyjít, musí do měsíce nasbírat částku pokrývající náklady na její vydání. Touto cestou se rozhodli jít také dva začínající autoři ze Semilska, Antonín Jína a Ondřej Šír.

Jína začal před několika lety přidávat na Facebook kreslené vtipy. Objevuje se v nich postavička Čendy, který zakouší problémy způsobené tím, že bere věci příliš doslovně. Stylem zpracování i hrou s jazykem se podobá známým Martyho frkům. Avšak jak říká sám autor, jeden zásadní rozdíl tu je. „Nejde o černý humor, mé vtipy nikoho neuráží. Čenda není z podstaty zlý člověk, jen věci špatně chápe,“ vysvětluje kreslíř původem z Košťálova.

Nápad vydat kresby knižně vznikl asi před třemi lety. „Tehdy jsem chodil s jednou překladatelkou, která mi ale řekla, že musím počkat, dokud mě někdo neosloví. Minulý rok mi několik kamarádů řeklo, že bych měl vtipy vydat jako knížku. To mě přimělo to skutečně zkusit,“ popisuje Jína.

O možnosti získat peníze přes crowdfunding se dozvěděl od svého bratra, který pracuje v Creative Docu, kde sídlí také nakladatelství Pointa. Mladý kreslíř se tedy rozhodl nakladatele oslovit. „Po chvíli bylo jasné, že o knížku budou mít zájem,“ vzpomíná Jína.

Na základě jeho představ o tom, jak by hotový produkt měl vypadat a kolik výtisků bude chtít, spočítalo nakladatelství Pointa sumu, kterou bude potřeba vybrat. V případě Toníkových čmáranic to bylo 25 tisíc korun.

Poté následoval měsíc netrpělivého čekání, jestli se potřebné peníze podaří nasbírat. Jínovi se povedlo za měsíc vybrat téměř 40 tisíc, takže stanovenou částku překonal. Pokud by se mu to nepovedlo, vybrané peníze by se vrátily zpět dárcům a kniha by nevyšla.

Nyní, zhruba dva měsíce po konci kampaně, je hotová sazba, grafický návrh, redakce i korekce a zbývá vybrat tiskárnu, která knihu vytiskne. Do prodeje by se, jak autor věří, měla dostat ještě letos v říjnu.

AŽ NA VRCHOL

Druhý z autorů se o knižním crowdfundingu dověděl právě díky Jínově sbírce. „Podpořil jsem Tondovu knížku a vyskočila na mě nápis 'I ty vydej knihu'. Z legrace jsem na to kliknul,“ popisuje Ondřej Šír ze Semil. Třídílný román Lásky ze školního dvora to má ale těžší než Toníkovy čmáranice. Kvůli většímu počtu stran a dalším parametrům potřebuje 120 tisíc korun, tedy skoro pětinásobek.

„Děj knihy je zasazený do okolí Jilemnice a sleduje příběh spolužáků z gymnázia. První díl se odehrává na střední škole, druhý na vysoké a třetí krátce po ní. Postavy jsem se snažit vykreslit tak, aby nebyly černobílé,“ přibližuje svůj román Šír, který se netají tím, že inspiraci při psaní sbíral ze svého okolí.

Protože se už vybírá přes dva týdny a zatím se vybralo něco přes 20 tisíc korun, rozhodl se začínající spisovatel svou kampaň podpořit výzvou. „Pokud se nám podaří do pondělí 9. září vybrat alespoň 60 tisíc korun, vyjdu pěšky na Ještěd,“ říká ve videu Šír, který má po dětské obrně problémy s chůzí. Kampaň na knihu Ondřeje Šíra běží do 20. září.

Dvojice autorů z Podkrkonoší není zdaleka první, kteří se touto cestou snaží prorazit. „Od spuštění projektu v září 2018 jsme do světa 46 poslali crowdfundingových kampaní, z toho bylo 25 úspěšných. Celkem máme už 13 vydaných knih,“ uvedla ředitelka nakladatelství Pointa Veronika Mahdalová.