Sedm pražských občanských spolků v čele s AutoMatem adresovalo na konci dubna pražským zastupitelům výzvu, aby se ožehavým tématem opět zabývali a pokusili se splnit jejich požadavky. „Návrhy mají malý dopad na dopravní kapacitu, ale zároveň zlepšují ovzduší vymístěním kolon z těsného kontaktu se zástavbou a přinášejí zásadní pozitiva pro chodce, cyklisty a celkové bezmotorové fungování centra,“ píše spolek převážně cyklistů na webových stránkách.

„Požadavky Pražanů na urbanizaci magistrály beru velmi vážně a souhlasím, že musíme na úpravě magistrály pokračovat,“ odpověděl prostřednictvím Pražského deníku náměstek Scheinherr.

Snahy „zlidštit“ pražskou magistrálu se objevují už desátým rokem, výsledky jsou ovšem mizivé. Zastupitelstvu HMP jsme proto opět adresovali výzvu k akci včetně požadovaných změn, kterou podepsalo 7 dalších pražských spolků. Více: https://t.co/lGH4jbXurm pic.twitter.com/ADqDSEuT7j — Auto*Mat (@automatpraha) April 29, 2019

Na místech, kde středověké hradby vystřídalo barokní opevnění (v 19. století zbořené), vyrostla v 70. letech minulého století za vlády komunistické strany dálnice. Hluk, znečištěné prostředí, zácpy, nevzhledné kouty pod magistrálou už dlouho otravují život Pražanům i návštěvníkům hlavního města. Minulé vedení metropole ve složení ANO, ČSSD, Trojkoalice (Strana zelených, KDU-ČSL a STAN) zadalo v roce 2015 studii, jak vytíženou komunikaci „zlidštit“.

Krnáčová humanizaci magistrály stopla

Tehdejší primátorčin náměstek pro územní rozvoj Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice) hovořil o tom, že přestavba ze silniční tepny na klidnou městskou třídu plnou zeleně a přívětivou pro chodce i cyklisty by mohla začít už v roce 2017. Tehdy - ve funkci Stropnického vystřídala stranická kolegyně Petra Kolínská - hlavní město pouze představilo vizi dánského architekta Jana Gehla pod heslem „Magistrála spojuje“.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) však záhy prosadila díky podpoře opozičních zastupitelů ODS, TOP 09 a KSČM odklad první etapy proměny Severojižní magistrály v centru města, přestože plány schválili radní. Krnáčová se bála dopadů na plynulost dopravy hlavně kvůli zúžení Legerovy ulice.

Podle AutoMatu mezitím Praha promarnila dobrou příležitost pro pozitivní úpravy magistrály při zprovoznění tunelu Blanka v září 2015. Architekt Štěpán Toman z ateliéru Ting Architects před dvěma lety pro Pražský deník uvedl, že koncept zklidnění rušné dopravní tepny, která tím přestane být překážkou pro život ve městě zafungoval v centrech řady evropských metropolí - třeba v Londýně, Vídni, Kodani nebo Paříži.

Právě v dánském hlavním městě byl na konzultaci kvůli pražské magistrále také náměstek pro dopravu Scheinherr. Aby se mohla Praha inspirovat návrhy z dílny kanceláře Gehl Architects, musí být schválen Plán udržitelné mobility. V případě humanizace Severojižní magistrály není dokument příliš konkrétní, její zklidnění je však nutné k vybudování Zápodovýchodní cyklomagistrály spojující Smíchov a Vinohrady. Zásadnější by však mělo být možné zavedení mýta. Motoristé by za vjezd do centra museli platit.

Čistou stopou Prahou

V souladu s těmito opatřeními je i projekt Čistou stopou Prahou, který upozornil, jak automobilová doprava ničí životní prostředí a škodí lidskému zdraví. Nedávné měření podle magistrátu ukázalo, že při cestě autem člověk nadýchá víc škodlivin, než když zvolí veřejnou dopravu nebo jde pěšky klidnými ulicemi.

„Znečištění ovzduší v Praze působí zejména hustá automobilová doprava. Jednou z cest, jak situaci zlepšit a umožnit Pražanům dýchat čistší vzduch, je přivést lidi k veřejné dopravě. Podporujeme proto hlavně elektrickou kolejovou dopravu a zlepšení přestupních vazeb,“ uvedl radní Scheinherr.

Ve vyjádření pro Pražský deník v souvislosti s humanizací magistrály zmínil také návrat tramvají na Václavské náměstí, který patří mezi koaliční priority. „Navrátí místu městskost a lidé budou moci zažít území často zaplněné turisty jiným a novým způsobem, než na který byli doposud zvyklí. Kolejovou tratí v magistrále dojde k její optické i psychologické humanizaci. Vizuální změnou si řidiči aut nebudou připadat celou dobu jako na dálnici a vytržení z města.“

Podle Scheinherra se chystají alespoň dílčí úpravy jako třeba rozšíření chodníku u hlavního nádraží bez ubírání jízdních pruhů, na které by v následujících letech měla navázat proměna vrchní haly nádraží. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) však před časem na celostátním fóru České pirátské strany prohlásil: „Je nutné dokončit silniční kruhy, až pak se bude pracovat s magistrálou.“ Podle Hřiba by se mělo postupovat v souladu s Metropolitním plánem, který měl být původně hotov v roce 2020, poslanci nakonec lhůtu prodloužili o tři roky.