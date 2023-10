Takové sportovní klání ještě ve Žďáře nad Sázavou nezažili. Místo fotbalistů obsadili o víkendu zdejší stadion lidé na košťatech a místo jednoho míče hráli zápasy rovnou se třemi. Ze Žďáru se stalo magické místo, jelikož hostí mistrovství republiky ve famfrpálu. Jde o kouzelnický sport, který proslavily knížky a filmy o čarodějovi Harrym Potterovi.

Mistrovství České republiky ve famfrpálu ve Žďáře nad Sázavou | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Jen místo desítek metrů nad zemí zůstávají sportovci pevně na zemi. Koště si však mezi nohama nechávají. Stejně tak zůstává odhodlání porazit soupeřovo mužstvo. Pro diváky jde o fascinující podívanou.

„Když jsme sem přišli, byli jsme chvíli zmatení. Neznali jsme pravidla a museli jsme se zorientovat. Brzy jsme to však vypozorovali a už si zápasy užíváme. Famfrpál vypadá jako kombinace házené a ragby,“ popisují shodně kamarádi ze Žďáru Vojta Staněk a Ladislav Bednář.

Zemřel Michael Gambon. Představiteli Brumbála z Harryho Pottera bylo 82 let

Ani jeden z nich nemá favorizovaný tým. Vysočina totiž žádné zastoupení nevytvořila. Utkání zde naopak mají mužstva z Prahy, Brna, Plzně, Olomouce a Českých Budějovic. „Fandíme tak nějak všem. A hlavně sportu, který známe z filmů. Není to tady sice tak dravé jako v nich, na druhou stranu nehrozí, že by hráči spadli z nebe a zranili se. A hlavně je famfrpál opravdu vtipný. Docela nás to láká si to vyzkoušet,“ dodávají fanoušci Harryho Pottera.

Famfrpál na vlastní kůži

Takovou možnost zájemci mají v neděli. To mistrovství přejde do druhé vyřazovací fáze. Mezi přestávkami totiž vypukne doprovodný program, ve kterém mudlové kouzelnický sport zažijí na vlastní kůži. Kromě toho budou v nabídce různé magické dobroty a pití.

Harry Potter se vrací. Legendární fantasy se dočká seriálu s novým obsazením

S tím, jak jsou zápasy napínavé, i s tím, jak se turnaj vyvíjí, je spokojený pražský hráč a zároveň organizátor Michael Škácha. „Žďár jsme vybrali díky dobré lokaci. A skvělá je tady i atmosféra. Slyšet jsou fanoušci všech týmů. A dorazilo i hodně místních. Na celé mistrovství jsme si připravili dvě stě letáčků, kde vysvětlujeme všechno o famfrpálu. Jenže jsme všechno zvládli zájemcům rozdat hned první den. O to víc vyhlížíme druhý den,“ uzavírá.