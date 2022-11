Od drobné pomoci vedla cesta až k unikátní specializaci. „Když už jsme tu ozdobu zalíčil, tak mě napadlo, jestli bych nemohl namalovat celou baňku. Až už se to vezlo,“ usmívá se hodonínský rodák.

V říjnu a samozřejmě i teď na začátku listopadu se zaměřuje právě na vánoční ozdoby. Ale nejen na malbu, ale i na samotné shánění baněk. A jakmile je sežene, může se pustit do díla. „Největší zájem mají lidé o domácí mazlíčky. Půjčí mi jejich fotku a podle ní portrét na ozdobu maluju. Buď chtějí mít lidé památku pro sebe, nebo naopak chtějí udělat radost svým blízkým. Už jsem na ozdoby maloval kočky, psy, papoušky a dokonce jsem jako domácího mazlíčka maloval i krávu,“ pousmál se výtvarník.

Výtvarník Petr Přikryl maluje na vánoční ozdoby tváře domácích mazlíčků.Zdroj: Deník/Petr Turek

Před sebou má několik řad ozdob s portréty především psů a koček. Po otočení baněk se objevují jména jako Miki, Deny, Looney, Melisska či Elsa. „Někteří zájemci chtějí namalovat třeba jen jednu ozdobu, ale někteří i více než deset, asi aby obdarovali všechny známé. Nejčastěji jsou ozdoby zároveň dárky, takže se na nich někdy objeví také věnování pro mamku nebo pro dědu,“ pokračuje Přikryl.

V knize rekordů

Jak připomíná, někdy je ale problém sehnat čistou baňku. „Sháním je, kde se dá. Když hledám, tak nejčastěji narážím na různé odstíny šedé, což je celkem univerzální barva. Taky je důležitá velikost, nemůžu totiž například využít malé ozdoby, na ně by pak vešla snad jen půlka psa a problémy by byly také s ušima,“ vysvětluje malíř, který naposled vystavoval své větší plátna koncem září v hodonínské zoo při dnech otevřených ateliérů.

Právě do zoo se chce vrátit se štětci i za měsíc, kdy tady má v plánu malovat společně s dětmi, a to čtvrtého prosince. Mimo jiné pokud bude mít malíř dostatek vánočních ozdob, mohly by zkusit malbu na baňkách i příchozí malí tvůrci. S nimi má Petr Přikryl bohaté zkušenosti. Právě díky výtvarné spolupráci se dostal v roce 2012 i do české knihy rekordů, a to Největší společnou omalovankou, kterou tehdy vybarvovalo 209 lidí.

Mimo jiné hlavně pro děti je v Hodoníně určená i pohádková plavba po Staré Moravě, kde je z paluby k vidění řada pohádkových postaviček, které v lidské životní velikosti namaloval Petr Přikryl. Mezi nimi je i téměř dvoumetrový Motýl Emanuel. Jeho obliba je opravdu mimořádná. Zloděj či zloději jej ukradli již třikrát. „Maloval jsem ho už počtvrté a tentokrát odolává,“ dodává s nadhledem hodonínský malíř.