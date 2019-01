/FOTOGALERIE/ Hirošima hadr. Tímto lidovým rčením shrnuli obyvatelé Předlic situaci na místech, kde parkují kamiony. Upozorňují na poházené odpadky, zablokované výjezdy, poničené značky, prostituci a drobnou kriminalitu. Situaci zhoršují povinné dlouhé víkendové přestávky řidičů trucků. Magistrát slibuje nápravu a spolupráci se státní policií.

Trable předlické průmyslové zóny zná z první ruky šéf jedné ze zdejších firem Jan Sláma. „Kamiony, hlavně o víkendech a během německých svátků, parkují všude možně. I na zákazech vjezdu, na přechodech a dopravním značení. Řidiči chodí na záchod, kde se dá,“ popsal.

Někteří řidiči sice odpadky odhazují do plastových pytlů zavěšených na stojanech, jenže ty se často protrhnou a obsah vítr roznese po okolí. „Je to opravdu nechutné,“ zhodnotil Sláma.

Jeho zkušenosti potvrdili i další z těch, kdo tu žijí nebo provozují svůj byznys. Požadují po městě zavedení účinných opatření, která by mohla současný stav rychle a efektivně zlepšit. Víc strážníků, lepší kontejnery na odpad či mobilní záchody.

Nová vyhláška

Popsaný problém není žádnou novotou. Právě kvůli němu minulé vedení města připravilo novou městskou vyhlášku, která potírá prostituci na veřejných prostranstvích.

Předlické nepříjemnosti neunikly ani pozornosti městské opozice. „Přijde mi, že město si chtělo vydáním vyhlášky odškrtnout vyřešení problému, ale tak to prostě nefunguje. Mělo by přitvrdit v trestech, ale také řidičům cizincům vysvětlit, co si tu smí a nesmí dovolit,“ prohlásil opoziční zastupitel Lukáš Blažej (PRO! Ústí).

I současný primátor Ústí Petr Nedvědický (ANO 2011) přiznal, že situace v této části Předlic město už nějaký čas zaměstnává. „Pytle na odpadky ve stojanech nahradíme kovovými kontejnery, ale jak to bude s mobilními WC, nechci zatím slibovat,“ uvedl.

Upozornil také, že většina kamionů, které ve městě parkují, sjíždí z dálnice D8. Ta prý nemá po celé své délce žádné velkokapacitní parkoviště, kde by řidiči mohli trávit povinné přestávky a měli k tomu odpovídající zázemí.

V tomto směru s ním souhlasí i sami kamioňáci. „První a jediné parkoviště ve směru od hranic máme na benzínce u Chlumce. Další parkoviště je před Prahou, opět na čerpací stanici. U nás žádný zákon nenařizuje, že u dálnice musí být odpovídající počet parkovišť,“ kritizoval šofér Jaroslav Maurer.

Navzdory tomu Ředitelství silnic a dálnic podle svého mluvčího Jana Rýdla zatím stavbu nového parkoviště na Ústecku nebo v okolních okresech neplánuje. „Nacházíme se tu na území chráněné krajinné oblasti. Bez patřičných povolení tu nepostavíme ani krabičku sirek na hranu,“ řekl s nadsázkou. Na druhou stranu ale také připomněl, že v lednu začnou rozšiřovat parkoviště v Siřejovicích u Roudnice nad Labem o dalších 37 míst.

Co se dění v předlické průmyslové zóně týká, začal na něj oproti minulosti dohlížet dvojnásobný počet strážníků. Jsou vybaveni i terminálem umožňujícím platbu pokut platební kartou. Peníze chce Ústí užít na zlepšení dopravní infrastruktury.

Chyceni při sexu

Při páteční kontrolní akci městská policie v Předlicích přistihla osm lidí, kteří porušovali vyhlášku o zákazu prostituce. Šestkrát odsud vykázala prostitutky obcházející zaparkované kamiony a obtěžující okolí. Mimoto hlídka při opětovné kontrole vykázala bezdomovce, který rozházel odpadkový koš. Nepořádek musel uklidit. „Dokonce jsme přistihli pár při sexu. Muži jsme uložili blokovou pokutu a dotyčnou vyřeší přestupková komise,“ upřesnil zástupce šéfa městské policie Jan Novotný.

Kompetence městské policie jsou ovšem vůči řidičům kamionů omezené. „Chceme, aby operační středisko špatné parkování, poškozování dopravního značení a další nešvary předávalo Policii ČR, která má účinnější nástroje,“ slíbil primátor Nedvědický.