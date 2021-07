Jako skuteční mechanici formule 1 se v neděli odpoledne cítí členové týmů, kteří na brněnském Výstavišti testují svou šikovnost při výměně kol. Mají k tomu velkou motivaci v podobě lístků na skutečné závody. V čele čtyřčlenné skupiny dorazil také Marcel Nazad. „Přijíždím z Olomouce. Nabíral jsem přitom dva své kamarády v Prostějově a poslední člen je z Brna. Sestavení týmu nebylo vůbec obtížné, všichni jsme velcí fandové závodů,“ říká Nazad.

Výměnu kol zkoušejí s nářadím, se kterým pracují skuteční mechanici. | Video: Deník/Jakub Dostál

Je připravený udělat maximum. „Znamená to pro nás možnost, abychom se podívali na Formuli 1 do Rakouska nebo Maďarska. Nyní s ní ale máme především všichni příležitost k setkání už tady v Česku. Myslím si, že to je lákadlo pro každého fanouška,“ zdůrazňuje.