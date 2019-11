Na Karolině, Dvořákova, Čs. legií, Přívozská ulice. To jsou ony. Máme pokračovat dál? Nebojme se ukázat na ně prstem – Vítězná, Gregorova, Poděbradova (nejen u křižovatky s Plynární), náměstí Msgre Šrámka, Žofinská. A velká spousta dalších ulic. Silnice třetí třídy v Ostravě jsou zralé na kompletní opravu. Dočkáme se jí?

„Jsem velice ráda, že to tady zaměřujete a fotografujete. Je to velmi hrbolaté, nejspíše kvůli nevhodnému či špatně provedenému podkladu silnice,“ hodnotí stav Vítězné ulice, na kterou si náš fotograf vzal raději vodováhu, jedna z tamních obyvatelek.

KOMPLEXNÍ PROBLÉM

„V centru města je to samá díra. Člověk se tam bojí jet nejen autem, ale mnohdy i na kole,“ souhlasí ostravský politik Josef Babka (KSČM). „Je to jedna díra za druhou. Za poslední roky jsem neviděl opravit tam žádnou ‚trojkovou‘ silnici,“ přisadil si politik, mimo jiné opoziční zastupitel města.

Nerovná cesta v ulici Vítězná v Ostravě

Podle Davida Witosze (Piráti), místostarosty Moravské Ostravy a Přívozu, která má opravu silnic na starosti, je problém komplexní a ve své podstatě neřešitelný. „Není to jen o površích silnic, ale i o sítích pod nimi, které jsou tady většinou ještě z minulého režimu, a chodnících. Nikdo nechce dělat polovičatá řešení,“ říká Witosz, podle něhož jde obvod většinou cestou oprav nejhorších úseků, což provádí za „přijatelné náklady“ technické služby obvodu.

CO SE CHYSTÁ

„Na kompletní výměnu povrchu je nutné vypsat zakázku, a to už jsou znatelně jiné částky. Nyní řešíme třeba Přívozskou ulici, která je v naprosto neútěšném stavu a kde je právě problém i se sítěmi. Oprava ulice by vyšla na víc než třicet milionů korun, přičemž v rozpočtu máme na investice všeho druhu, tedy třeba i do školních budov, vyčleněno kolem 100 milionů korun ročně,“ vysvětluje místostarosta, podle něhož Přívozská přijde na řadu nejdříve přespříští rok.

Poškozené cesty v Ostravě, 11. listopadu 2019 v Ostravě. Na Karolíně.Autor: Deník / Vladimír Pryček

Už v příštím roce by se ale měla kompletně opravit (včetně sítí a chodníků) Horova ulice vedle magistrátu a na ni navazující Sadová ulice podél Komenského sadu, a to až po Vítěznou ulici. David Witosz si ale uvědomuje, že takovým tempem by se celkový stav silnic, které má obvod ve správě, brzy ještě zhoršil.

NOVÁ INFRASTRUKTURA

„S magistrátem chceme a musíme vytvořit novou infrastrukturu. Například Porážková ulice bude prodloužena až k mariánskohorské ‚myší díře‘, čímž vytvoříme alternativu k Nádražní ulici, po které se řidiči dostanou do centra až ke Karolině. Je třeba dopravu systematicky přenášet na určité ulice a snažit se opravovat jiné,“ míní Witosz, podle něhož obvod finančně všechny problematické silnice sám opravit nezvládne.

„Finance na opravy v rozpočtu jsou,“ tvrdí bývalá starostka Petra Bernfeldová (Ostravak), za jejíhož vedení se však centrum města mnoha nových vozovek také nedočkalo. Momentálně jí vadí zejména nečinnost města při opravě náměstí Msgre Šrámka, které „zdobí“ šotolinový povrch. Právě kvůli němu město v minulosti zrušilo několik parkovišť, protože takový povrch není centra města důstojný. „Na opravu před rokem údajně nebyly vhodné klimatické podmínky,“ usmívá Bernfeldová.