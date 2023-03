Šestadvacetiletý hasič Jan Pipiš z Liberce si připsal další úspěch, tentokrát rovnou světový. V prestižním závodě Arnold Sport Festival, který se uskutečnil začátkem března ve městě Columbus v americkém Ohiu, poměřil síly se stovkou nejlepších hasičů z celého světa. Ve své kategorii do 105 kilogramů zazářil a stal se druhým nejsilnějším hasičem světa.

„Jsem maximálně spokojený. Věděl jsem, že jsem během závodění udělal minimum chyb. S vítězem jsem se spřátelili a doufám, že ho příští rok sundám,“ řekl se smíchem příslušník Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Za sebou už má řadu úspěchů, je dvojnásobným mistrem Evropy v soutěži FireFit a první Čech, který se pyšní titulem amerického klubu závodníků The Lion’s Den.

Ke stříbrné medaili vedla cesta, která prověřila jeho sílu, dynamiku, rychlost a odhodlání. Pipiš musel absolvovat čtyři disciplíny v každý závodní den, ať už běh se dvěma kufry po 110 kilogramech, či přitahování více než 300kilových saní na laně. Nechyběly ani schody síly a konstrukce viking press - takzvaný tlak na ramena o hmotnosti 120 kilogramů.

Další den závodníky čekal mrtvý tah s 240kilovou činkou, kde byla jako závaží použita kola ze sanitky, nošení pytlů s pískem, držení 11kilových seker na napnutých rukou a zvedání stokilových hydrantů na stůl v úrovni prsou.

„Nastupoval jsem do závodu neskutečně koncentrovaný, připravený, bez tlaku a přemotivování. Ve chvíli, kdy zaznělo slůvko běž, jsem věděl, co je mým úkolem. Věděl jsem, co dělat, a nepřišlo mi to těžké,“ zavzpomínal na průběh soutěže Pipiš.

Trofej od idola

Kromě samotného úspěchu se mu splnil i sen, o kterém si nedokázal představit, že se stane skutečností. K finalistům totiž promluvil zakladatel soutěže a nejznámější kulturista na světě Arnold Schwarzenegger. Poděkoval jim za jejich výkony a službu. „Nedá se popsat, jak se člověk během toho cítil. Podle mě je Arnold vzorem pro každého, kdo kdy cvičil. Pro mě rozhodně,“ svěřil se druhý nejsilnější hasič světa. Ten z rukou svého idola, který pro něj je v životě neskutečnou motivací, převzal i trofej.

Jak sám přiznal, nedosáhl by světového úspěchu bez tvrdého tréninku, který trval více než rok. Trénoval čtyřikrát týdně, čtyři hodiny v kuse. Nevynechal ani jeden trénink, přestože byly chvíle, kdy padal únavou. Od března minulého roku nabíral váhu a sílu a od léta piloval techniku jednotlivých disciplín.

Během toho se mu podařilo zapracovat na slabších stránkách. „Nejdůležitější bylo nezranit se a připravit se mentálně na stres,“ podotkl. Vděčný je i sponzorům, bez kterých by se nemohl soutěže účastnit. „Důležitá je dokonalá strava, hodně jíst. Také mít kvalitní suplementaci a nepodcenit regeneraci, která je hlavním klíčem k úspěchu,“ dodal.

Trénink mu pomáhá i v reálném životě. Například při požáru v bytě je na schodech hodně rychlý. Než ho kolegové doběhnou, už může mít otevřené dveře anebo připravenou hadici. „Hraje se o vteřiny, které můžou někoho zachránit. A i kdyby to vyšlo jen u jediného člověka za celý můj život, tak to všechno má smysl,“ zdůraznil druhý nejsilnější hasič světa.

Nyní má v plánu neusnout na vavřínech a dál pokračovat v hasičském sportu. „Dělat hasiče mě baví, práce je pro mě koníček a hasičský sport je takovou třešničkou na dortu,“ uzavřel vyprávění Jan Pipiš.