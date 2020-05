Chýlková, Krobot, Melíšková, Voříšková – Ramba, Vávra, Hádek. Co jméno, to česká herecká hvězda. Se všemi zářivými jmény stříbrného plátna svěřenci Jaroslava Kani hráli. Seriály Vzteklina, Pět mrtvých psů, Expozitura, americká série Britannia, film Chata na prodej, chystaný Jan Žižka nebo zahraniční hit Edit Piaf. Co název, to úspěšný snímek. Ve všech jmenovaných, a v desítkách dalších a dalších, se ukázaly herecké zvířecí hvězdy chovatele šelem ze Žatecka.

Které z vašich zvířat je nejlepší herec?

Medvěd Hugo. Natočí všechno. Ten přijde a udělá a natočí všechno na sto procent. Toho natáčení hodně baví.

Lidští herci dostávají honorář. Za co fungují ti zvířecí?

Za dobroty.

Co vašim hercům chutná nejvíce?

Třeba piškoty. Těmi začínám a pak to stupňuji k ještě lepším dobrotám.

Pamatuji si, že vaši předchozí medvědi měli moc rádi šlehačku.

Každý má rád něco jiného. Medvědi, které mám teď, tak ti ji zase nechtějí. Mají rádi piškoty a pak třeba různé psí dobroty.

Jaroslav Kaňa



Zvířata chová ve Veleticích na Žatecku. Chovu šelem se věnuje desítky let. Jeho svěřenci hráli v desítkách filmů, seriálů a reklamách. Aktuálně má čtyři medvědy, dva tygry, lva a ocelota.

I zvířata musí ve filmech plnit přání režisérů. Jak je to učíte?

Dnes už to není o tom, že by zvířata musela umět různé kejkle, jezdit na koloběžce nebo něco podobného. Většinou jde o přirozené věci. Jít odněkud někam, postavit se, sednout si, někde postát, otevřít tlamu. Ve Vzteklině se třeba medvěd musel dobývat do auta. Zvířata musí být hlavně zvyklá na lidi, na to je nejdůležitější jejich první rok. Takže to s nimi hodně chodím mezi lidi, třeba na dětské dny, do škol a podobné akce.

Hodně se věnujete také práci s dětmi, vzděláváte o šelmách i dospělé na různých akcích.

Na školy jezdíme, dříve ale více, teď už to omezuji. Děti rádi vidí třeba medvědy.

Kolik zvířat vlastně aktuálně máte?

Čtyři medvědy, lva, dva tygry a ocelota. Nedávno jsme odchovali dvě medvíďata, ale ty u nás nezůstala.

Bojíte se někdy?

Nebojím, to ne. Ale respekt mám. Ten mít musíte. Přece jen jsou to šelmy. I když jsou hodně zvyklé na lidi. Nevyplácí se hrát si na frajera.

Šelmy nejsou úplně běžný koníček. A chovatel zvířecích herců není běžné povolání. Jak jste se k divokým šelmám vlastně dostal?

Šelmy jsem měl vždycky rád, zajímaly mě odjakživa. Šel jsem kdysi k cirkusu na chvíli a pak už jsem si pořídil první medvědy. No a pak už to pokračovalo.

Vaše zvířata jsou vlastně herecké celebrity. Účinkovala za ta léta v desítkách snímků. Ve kterých filmech nebo seriálech z poslední doby je můžeme vidět?

Třeba Chata na prodej, seriály Vzteklina, Pět mrtvých psů nebo Expozitura. A v mnoha dalších. Hráli jsme v různých pohádkách a v mnoha filmech.

A v desítkách reklam.

To je pravda.

Točíte často také se zahraničními produkcemi.

Ano, dost.

Máte za sebou účinkování třeba ve filmu Edit Piaf nebo americkém seriálu Britannia.

Točíme buď u nás pro zahraniční produkce, nebo i dost jezdíme do zahraničí. Filmy, seriály a hodně točíme reklamy.

Zmiňovali jsme spolupráci s americkými tvůrci na seriálu Britannia. Kdo tam hrál?

Medvěd Hugo.

Kde jste byli nejdál?

Vlastně jsme byli po celé Evropě. Nejdál ale v Brazílii.

Pět mrtvých psů. Český detektivní seriál, tam jste si zahráli hodně, část děje se odehrávala v prostředí zoo.

Hrál tam lev Leon, a také medvědi.

Pamatuji si scénu, jak se tam lev v průběhu děje probudí na veterinárním stole a vyšetřovatelé to úplně nečekají. Jsou s ním v jedné místnosti. Alespoň v televizi to pak tak vypadalo. Nebáli se herci?

Ne, myslím, že ani ne (směje se). Dbáme na bezpečnost.

V Chatě na prodej, s Ivanou Chýlkovou a Davidem Vávrou hráli medvědi. Ve Vzteklině také.

Třeba ve Vzteklině měl medvěd lomcovat s autem. Tak jsem mu dal na střechu med, a piškoty. Ale medvěd přišel, sedl si před auto a jen si to sbíral a slízal. A nic. Vymyslel si to jinak než my. Takže byl problém. Ale nakonec jsme to vyřešili, šel jsem z druhé strany, namazal to tam medem a už to fungovalo. Dobýval se tam, nemohl se k tomu tak lehce dostat.

A nějaký film, na který se můžeme teď těšit? Něco, co ještě nebylo v kině?

Byli jsme natáčet pro nový český film Jan Žižka, který režíruje Petr Jákl. Tam hraje lev Leon. Jsem na to hodně zvědavý. Je to hodně výpravný film, věřím, že to bude zajímavá podívaná. Objevíme se také v televizi Nova v novém chystaném seriálu.

Zážitků, i úsměvných, jste měl určitě za ta léta nepočítaně.

To ano, spoustu a spoustu.

Třeba?

Nedávno, při natáčení seriálu, měl být medvěd při jedné scéně jako uvázaný u plotu. Už to bylo ale dlouhé, nudil se. A už ho to nebavilo, dobroty už moc nechtěl, tak si začal hrát s tím plotem. Trochu ho upravil, loupal ho, prkýnka létala (usmívá se). Nebo před lety, v Praze na Kampě. Byla to pohádka. Měli jsme nazkoušeno, medvědovi to šlo dobře. Pak naostro jsem si musel vzít paruku, asi mě nepoznal a rozběhl se na druhou stranu, mezi kavárničky. Ale rychle se zastavil, chytil jsem ho. Lidé si ho fotili.

Na natáčení, byl nějaký herec, který se chtěl se zvířaty víc kamarádit?

Přišli třeba dát piškotek. To ano, to občas někdo přijde. Ale nějak víc kamarádit, to ne, mají respekt.

Měl jste někdy úraz?

Jednou. Od mých prvních medvědů. Byli to dva samci a pohlavně dospěli a podcenil jsem to.Byla to tehdy moje blbost. A velká a dobrá zkušenost.

Poznají zvířata, že se chystáte na natáčení? Těší se?

Hugo ano. Ten je do toho blázen, naše herecká hvězda. Ten vidí, že zapřahám přívěs za auto a už začne skákat a těšit se. Ví, že budou dobroty.

Nedávno jste odchoval medvědí mláďata, ta už jsou na Slovensku. Vy další šelmy neplánujete?

Ne, už stárnu. Odchovaná medvíďata byla asi naše poslední.