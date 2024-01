Zhruba padesátka milovníků britského humoru si v neděli dopoledne připomněla mezinárodní Den švihlé chůze (Silly Walk Day), který připadá právě na 7. ledna. Dospělí, ale i děti se vydali po zasněžené cestě po nábřeží od altánku až k workoutovému hřišti a jak mohli sledovat náhodní kolemjdoucí či pejskaři, šli netypickou chůzí, někteří i v netradičním oděvu.

V Havířově na nábřeží si v neděli milovníci britského humoru připomněli seriál Monty Python a Den švihlé chůze | Video: Deník/Tomáš Januszek

Autorem tohoto netradičního způsobu chůze je legendární britská satirická skupina Monty Python, která na přelomu 70. a 80. let natočila televizní seriál skečů s názvem Monty Pythonův létající cirkus (v originále Monty Python's Flying Circus).

Česká Skalice o víkendu „oslavila“ jedno polozapomenuté výročí:

Zapomenutá bitva. Před 600 lety zahnal slepý hejtman Žižka křižáky na úprk

Seriál měl u milovníků netradičního humoru celosvětový úspěch a Silly Walk Day má mnoho příznivců i v Česku.

V České republice se letos konal Silly Walk Day také v Olomouci, Brně nebo Praze.

Například Vít Škobrtal dorazil na nábřeží oděn jako originální postava z Monty Pythona. Oblečen do černého kabátu, na hlavě buřinka, v ruce deštník a kožená aktovka, prostě typický britský úředník. „Je to legendární satira, o nic víc nejde. Jde o to, udělat si legraci. Pobavit se s lidmi, kteří mají rádi stejný humor a jsou podobného smýšlení. Možná to tak nevypadalo, ale chůzi jsem netrénoval, byla to okamžitá improvizace přímo na místě,“ vysvětlil.

Pokračování za rok?

Skupinu kráčející nábřežím stylem „silly walk“ vedla sedmadvacetiletá organizátorka akce, fotografka Kateřina Tomanová, která si prý vše náležitě užila. Přiznala, že seriál Monty Python's Flying Circus s ohledem na své mládí vlastně ani nezná, ale myšlenka uspořádat takovou akci ji nadchla.

Vodáci se na Olši vydali na novoroční sjezd:

Ahóóój, znělo z loděk na hladině Olše. Vodáci se vydali na novoroční sjezd

„Na prosbu kamaráda, který spravuje facebookový server Jsem z Havířova, jsem do toho šla a musím říct, ze to bylo perfektní. Jsem ráda, že se akce vydařila a že lidé přišli. Klidně si to zopakuju příští rok,“ svěřila se fotografka.