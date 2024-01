Pečení ji v dětství nijak zvlášť nelákalo. Do kuchyně chodívala spíše jen ujídat dobroty, které tam chystala její maminka nebo babička. Dnes je sedmatřicetiletá Plzeňačka Tereza Olbrichtová jednou z hvězd televizní soutěže Peče celá země, kde okouzluje porotu i diváky svými originálními recepty a dokonalými výrobky.

Láska ke sladkému přivedla Terezu do televizní soutěže | Foto: ČT/Mikuláš Křepelka

K pečení jí ale paradoxně nasměrovala až covidová pandemie a s ní spojená hygienická opatření. „V té době jsem byla na mateřské a zároveň jsem byla těhotná s druhou holčičkou, když zavřeli všechny cukrárny. Protože miluju sladké, byla jsem zoufalá a tak jsem se do toho pustila sama. A chytlo mě to,“ vzpomíná Tereza.

Po babičce má sice spoustu krásných receptů a sama také ráda sleduje pořady o vaření, ale k přihlášení do soutěže ji musela přemluvit její starší sestra Bára, která ví o její lásce ke všemu sladkému i to, jak ráda si o pečení povídá. To byl totiž jeden z předpokladů úspěchu v televizním konkurzu, do kterého se přihlásilo přes 400 lidí.

„Byla povinnost přinést tam něco sladkého a slaného, co sám upečete, a pak následovalo posezení s dramaturgy, producentem a jedním z porotců, aby se zjistilo, jestli tomu aspoň trošku rozumíte, a jestli jste schopní o tom mluvit před kamerami. Což jsem byla, protože trémou netrpím,“ usmívá se Tereza.

Sama s účastí v soutěži moc nepočítala, a o tom, že v konkurzu uspěla a dostala se do vybrané dvanáctky soutěžících, se dozvěděla telefonicky od hlavního producenta pořadu. Na jeho nabídku raději hned kývla, protože kdyby prý měla více času na rozmyšlenou, možná by odmítla.

Toho, že do pořadu nakonec šla, dnes rozhodně nelituje. Ať už vydrží do finálového dílu nebo ne, samotná účast v nemilosrdné televizní soutěži je pro ní neocenitelným zdrojem mnoha zážitků, zkušeností, vzpomínek a nových přátelství. A ještě jednu přidanou hodnotu pro Terezu účast v soutěži má. Píše totiž knihy a po dívčích románech by se nyní chtěla zaměřit na detektivky.

„Taková vražda na cukrářské soutěži by mohl být docela vtipný příběh a hezký kontrast mezi krimi a sladkou cukrařinou,“ směje se Tereza. Tak se nechme překvapit.